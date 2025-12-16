Φορτίο κοκαΐνης – μαμούθ: Στο μικροσκόπιο στόλος αλιευτικών σε Νέα Μηχανιώνα και Πλαταμώνα

Η ενασχόληση του 61χρονου βαρώνου της κοκαΐνης με την εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών σε Πλαταμώνα και Νέα Μηχανιώνα δεν ήταν καινούργια δραστηριότητα. Ακόμη και όταν είχε συλληφθεί το 2004 για εμπόριο 5,4 τόνων κοκαΐνης με πλοίο που κατασχέθηκε από τις ισπανικές αρχές στο Γιβραλτάρ, ήταν ιδιοκτήτης τεσσάρων τέτοιων σκαφών. Ωστόσο αυτή τη φορά, ένα απ’ αυτά έκανε μακρύ ταξίδι μέχρι τον Ατλαντικό για να φορτώσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας την ποσότητα – μαμούθ της κοκαΐνης την οποία μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες μετρούσαν Γάλλοι αστυνομικοί σε ένα λιμάνι της γαλλικής Γουιάνας.

Παρ’ ότι από το 2004 όταν συνελήφθη, είναι ελεύθερος μόνον εδώ και δύο χρόνια, εντούτοις κατάφερε να αυξήσει τον στόλο των αλιευτικών του φτάνοντας μέχρι και δέκα σκάφη. Όλα ανήκουν σε εταιρίες ή πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τις αρχές συνδέονται μαζί του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της voria.gr, η μηχανότρατα «Ουρανία» είναι ένα μεγάλο ψαροκάικο, απ’ όσα φεύγουν συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου για τα ανοιχτά από το λιμανάκι της Νέας Μηχανιώνας. Ήταν ένα από τα σκάφη τα οποία η αμερικανική δίωξη ναρκωτικών DEA και η ελληνική δίωξη οργανωμένου εγκλήματος είχαν βάλει στο στόχαστρο και παρακολουθούσαν εδώ και μήνες, πριν την αναχώρηση του σκάφους από τη Νέα Μηχανιώνα. Έγκυρες πληροφορίες ανέφεραν ότι έγιναν αντιληπτές στις διωκτικές αρχές μετασκευές στο εσωτερικό του καραβιού. Στα αμπάρια του αλιευτικού μήκους 27 μέτρων η δεξαμενή νερού σχεδόν είχε καταργηθεί και στο εσωτερικό της ήταν γεμάτη με καύσιμα, ενώ προστέθηκαν κι άλλες δεξαμενές καυσίμων αντί των αποθηκευτικών χώρων. Σκοπός ήταν να είναι απόλυτα αυτόνομο στην κίνησή του και να μην χρειαστεί να πιάσει κανένα λιμάνι. Μέλη των διωκτικών αρχών έλεγαν στηVoria.gr ότι με τα καύσιμα που είχε στις δεξαμενές του άνετα επέστρεφε στην Ελλάδα και στις ακτές της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας.

Η επιχείρηση «εξαφάνιση» όμως δεν περιορίστηκε στην απόφαση να μην προσεγγίσει κανένα λιμάνι και να κινείται μόνο στα ανοιχτά. Πηγές έλεγαν στη Voria.gr ότι το πλοίο αναχώρησε με ελληνική σημαία, όμως όταν ακινητοποιήθηκε από τις γαλλικές αρχές είχε πολωνική. Η αλλαγή αυτή ερμηνεύτηκε ως κίνηση για να χαθεί από τα ραντάρ των διωκτικών αρχών που το παρακολουθούσαν και να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του στον χάρτη. Τον ίδιο σκοπό εκτιμούσαν ότι εξυπηρετούσε η εγκατάσταση συστημάτων στο καράβι που επέτρεπε στους χειριστές του να σβήνουν ανά πάσα στιγμή το ίχνος του στη θάλασσα, σε τόσο χρόνο ώστε να αλλάζει ταυτότητα εν πλω, για να θολώνει το τοπίο στους θαλάσσιους χάρτες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ψαροκάικου ήταν ότι το πλήρωμα δεν απαρτιζόταν από Αιγύπτιους ψαράδες, από τους αρκετούς που απασχολούνται στο στόλο των αλιευτικών που φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας ιδίων συμφερόντων. Όπως φαίνεται από την ενημέρωση που είχαν ελληνικές και αμερικανικές αρχές από τις γαλλικές, το πλήρωμα αποτελούσαν τέσσερις Έλληνες και ένας αλλοδαπός Βούλγαρος ή Ρουμάνος, με ουκρανικό διαβατήριο.

Οι θαλάσσιες καβάντζες

Οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι το φορτίο με τα ναρκωτικά είχε προορισμό την Ελλάδα. Τουλάχιστον οι τρεις και πλέον τόνοι που υπήρχαν πληροφορίες ότι παρήγγειλε ο 61χρονος από τα λατινοαμερικανικό καρτέλ, καθώς δεν αποκλείεται ένα μέρος του φορτίου να ανήκει σε άλλα πρόσωπα. Οι υποψίες των αρχών ήταν ότι το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με κατηγορούμενο επικεφαλής τον 61χρονο από την Πιερία, θα μετέφερε τα ναρκωτικά μέχρι τις ακτές της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί πιστεύουν ότι έχει διαμορφώσει τις συνθήκες για την εκφόρτωση των ναρκωτικών και τη μεταφορά τους με διάφορα μικρότερα σκάφη στη στεριά. Το ίδιο βέβαιο θεωρούν πως τα ναρκωτικά δεν θα έμεναν στην Ελλάδα, όμως θα διακινούνταν στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο 61χρονος συνελήφθη αφού έφυγε από τη Νέα Μηχανιώνα και επέστρεφε στη βάση του στην Πιερία. Πληροφορίες ανέφεραν ότι μαζί του ήταν – και επίσης συνελήφθη – ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τις οικονομικές δραστηριότητές του. Άλλωστε ο 61χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο του τουρισμού καθώς είχε δύο ξενοδοχεία στις παραλιακές περιοχές της Πιερίας, όπως και άλλα καταστήματα. Η είδηση πάντως της νέας σύλληψής του, είναι αλήθεια ότι θορύβησε τη μικρή κοινωνία των Νέων Πόρων, το χωριό που στο παρελθόν τουλάχιστον έδειχνε πως είχε αδυναμία. Γι’ αυτό είχε πάρει την τοπική ομάδα, ενώ είχε χρηματοδοτήσει και πολλές δραστηριότητες μέχρι και στον πολιτισμό.

Αυτές οι δραστηριότητες, όπως αναπτύχθηκαν τώρα αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση της δεύτερης φάσης της έρευνας που αναμένεται να ανοίξει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων και των διαδικασιών έκδοσης των υπολοίπων που ήταν στο καράβι. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθεί ο στόλος των σκαφών σε Νέα Μηχανιώνα και Πλαταμώνα, οι εταιρίες στην ιδιοκτησία βρίσκονται αυτά τα σκάφη και τα πρόσωπα που έχουν ενεργοποιηθεί στις ιδιοκτησίες αυτών των σχημάτων.