Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τους Ομπάμα που δεν έγινε ποτέ και νέα στοιχεία για τον «καβγά» στο πάρτι – Βίντεο με τον γιο του να περιφέρεται κοντά στο σπίτι της τραγωδίας

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο Χόλιγουντ και στους κύκλους των Δημοκρατικών. O 32χρονος Νικ Ράινερ, γιος του εμβληματικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας και του πατέρα του, σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και βαθιά θλίψη στις ΗΠΑ –ίσως εκτός του Ντόναλντ Τραμπ-, σε κοινότητες που τους θεωρούσαν ιδιαίτερα αγαπητά πρόσωπα.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αρχηγό της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ.

«Η απώλειά τους είναι πέρα από τραγική και θα δεσμευτούμε να οδηγήσουμε τον δολοφόνο τους στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χόχμαν.

Εκτός από τις δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, οι εισαγγελείς πρόσθεσαν ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις, συγκεκριμένα τη διάπραξη πολλαπλών ανθρωποκτονιών, καθώς και μια ειδική επιβαρυντική κατηγορία, ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε επικίνδυνο όπλο – ένα μαχαίρι.

Οι προσθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε βαρύτερη ποινή, σημειώνει το Associated Press.

Θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή;

Οι δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού περιλαμβάνουν ειδική επιβαρυντική περίσταση, η οποία αυξάνει τη μέγιστη ποινή σε περίπτωση καταδίκης, αναφέρουν οι New York Times.

Στην Καλιφόρνια, μία καταδίκη για αυτό το αδίκημα συνήθως επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους έπειτα από 25 χρόνια.

Ωστόσο, ο 32χρονος Νικ Ράινερ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή, λόγω του τρόπου με τον οποίο το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες άσκησε τις διώξεις. Οι δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν την ειδική επιβαρυντική περίσταση της διάπραξης πολλαπλών ανθρωποκτονιών, γεγονός που αυξάνει το εύρος των πιθανών ποινών.

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Καλιφόρνιας, οι ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού μπορούν να την αναβαθμίσουν σε βαρύτερο έγκλημα και να αυξήσουν τη μέγιστη ποινή σε θανατική καταδίκη ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Πέραν των πολλαπλών ανθρωποκτονιών, στις περιστάσεις αυτές περιλαμβάνονται η δολοφονία για οικονομικό όφελος, η δολοφονία αστυνομικού ή δημόσιου λειτουργού, καθώς και οι φόνοι που περιλαμβάνουν βασανιστήρια.

Ο εισαγγελέας Χόχμαν δήλωσε ότι το γραφείο του δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιδιώξει τη θανατική ποινή εις βάρος του Νικ Ράινερ και ότι θα ληφθούν υπόψη και οι επιθυμίες της οικογένειας Ράινερ.

«Η δίωξη υποθέσεων που αφορούν μέλη της ίδιας οικογένειας είναι από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει αυτό το γραφείο, λόγω της στενής σχέσης και της συχνά βίαιης φύσης των εγκλημάτων που εμπλέκονται», δήλωσε ο Χόχμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Τρίτη.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, επέβαλε μορατόριουμ στις εκτελέσεις στην πολιτεία. Ωστόσο, η θανατική ποινή παραμένει νόμιμη και το μορατόριουμ δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν θανατικές καταδίκες, όπως εξήγησε η Άγια Γκρούμπερ, καθηγήτρια ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 580 κρατούμενοι στην πτέρυγα θανατοποινιτών της πολιτείας και θα μπορούσαν να εκτελεστούν αν αρθεί το μορατόριουμ. «Οι εισαγγελείς μπορούν να επιδιώξουν υποθέσεις θανατικής ποινής και οι άνθρωποι μπορούν να καταδικαστούν σε θάνατο. Απλώς, αυτή τη στιγμή, δεν εκτελούνται», είπε η Γκρούμπερ.

Ο Χόχμαν ανέφερε επίσης ότι το γραφείο του θα απαγγείλει εις βάρος του Νικ Ράινερ ειδική επιβαρυντική κατηγορία για χρήση φονικού όπλου, στην προκειμένη περίπτωση ένα μαχαίρι.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση, που αποτελεί έναν ακόμη τρόπο αύξησης της ποινής, συνήθως προσθέτει έναν επιπλέον χρόνο σε μια ποινή κακουργήματος, αλλά, σύμφωνα με ειδικούς, θα είχε σημασία κυρίως αν ο Ράινερ καταδικαστεί για ηπιότερες κατηγορίες.

Βίντεο με τον Νικ Ράινερ να περπατά ήρεμος κοντά στο σπίτι των γονιών του

Ο Νικ Ράινερ φαινόταν απολύτως ήρεμος καθώς περπατούσε κοντά στο σπίτι των γονιών του στο Μπρέντγουντ, μόλις λίγες ώρες πριν τους δολοφονήσει.

Ο 32χρονος –ντυμένος με τζιν παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα, τζόκεϊ καπέλο και με σακίδιο στην πλάτη- περπατούσε κοντά σε ένα τοπικό βενζινάδικο λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όπως φαίνεται σε πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά η New York Post.

Το νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας τοποθετεί τον Νικ κοντά στο οικογενειακό σπίτι λίγες ώρες πριν από τις δολοφονίες των γονιών του. Το βενζινάδικο απέχει μόλις λίγα τετράγωνα από το σπίτι των Ράινερ στο Μπρέντγουντ. Στα πλάνα, ο Νικ φαίνεται να περπατά προς την αντίθετη κατεύθυνση από το ακίνητο.

Eerie video shows Nick Reiner calmly strolling near parents’ home hours before gruesome murders https://t.co/3pJ66xsUNp pic.twitter.com/wf37oph0kB — New York Post (@nypost) December 17, 2025



Σύμφωνα με πηγές που επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες στη New York Post, ο Ράινερ και οι γονείς του είχαν έναν «πολύ έντονο καβγά» νωρίτερα το ίδιο βράδυ, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν.

Ο Νικ φέρεται επίσης να ήρθε σε σύγκρουση με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ στο ίδιο πάρτι, αποχωρώντας εκνευρισμένος, όπως μετέδωσε το NBC News.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η οικογένεια αποχώρησε από το πάρτι το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου περίπου στις 3:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Κυριακής από την κόρη τους, Ρόμι. Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί το 1989, φέρεται να είχε κομμένο τον λαιμό του, ενώ η Ρόμι προειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι ο Νικ ήταν «επικίνδυνος», σύμφωνα με το TMZ.

Ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες μετέβησαν στο βενζινάδικο κοντά στο σπίτι των Ράινερ το πρωί της Δευτέρας –μία ημέρα μετά τον εντοπισμό των σορών– προκειμένου να εντοπίσουν πιθανό υλικό από κάμερες ασφαλείας με τον Νικ στην περιοχή, ανέφερε πηγή στην The Post.

Οι ερευνητές ζήτησαν να προβληθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το υλικό και, όταν εμφανίστηκε ο Ράινερ, αναφώνησαν: «Να τον», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ώρα που εμφανίζεται στο βίντεο είναι λανθασμένη και στην πραγματικότητα δείχνει ώρα μία ώρα μπροστά από την τοπική ώρα, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Ράινερ έκανε check-in στο ξενοδοχείο The Pierside Santa Monica Hotel γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με το TMZ.

Φαινόταν «εκτός εαυτού» κατά το check-in, ωστόσο δεν είχε κάποιο ορατό τραύματα ούτε είχε αίμα επάνω του, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης. Όταν αργότερα το προσωπικό του ξενοδοχείου μπήκε στο δωμάτιό του, βρήκε «ένα ντους γεμάτο αίμα» και αίμα πάνω στο κρεβάτι, όπως ανέφερε το TMZ.

Ο Ράινερ συνελήφθη από τη Μονάδα Συμμοριών και Ναρκωτικών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες περίπου στις 9:15 το βράδυ της Κυριακής. Δραματικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν κοντά στη γειτονιά Exposition Park του Λος Άντζελες.

Νέα στοιχεία για τον εντοπισμό των σορών

Ήταν το απόγευμα της Κυριακής όταν μια θεραπεύτρια μασάζ έφτασε στο περιφραγμένο σπίτι της οικογένειας Ράινερ, στην εύπορη γειτονιά του Μπρέντγουντ, για ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ρομπ και τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Το ζευγάρι επρόκειτο να δειπνήσει με τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα και άλλους φίλους, λίγες ώρες αργότερα.

Καθώς δεν πήρε κάποια απάντηση στην πύλη, η θεραπεύτρια κάλεσε την κόρη του ζευγαριού, Ρόμι Ράινερ, η οποία έσπευσε στο σημείο μαζί με μια συγκάτοικό της. Μπαίνοντας στο σπίτι, η Ρόμι βρήκε το σώμα του πατέρα της και το μακάβριο σκηνικό του θανάτου του.

Η περιγραφή των γεγονότων βασίζεται σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη άτομο πολύ κοντινό στην οικογένεια Ράινερ. Το άτομο αυτό, που έδωσε μία από τις πρώτες λεπτομερείς περιγραφές της τραγωδίας από την πλευρά της οικογένειας, μίλησε στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς τα άμεσα μέλη της οικογένειας δεν ήταν ακόμη έτοιμα να μιλήσουν δημόσια.

Σύμφωνα με το άτομο αυτό, τίποτα τις τελευταίες εβδομάδες δεν προμήνυε ότι ο 32χρονος Νικ Ράινερ θα μπορούσε να είναι ικανός για τέτοια βία. Το ίδιο πρόσωπο αμφισβήτησε αναφορές που υποστήριζαν ότι η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη το τελευταίο διάστημα για τη συμπεριφορά του Νικ.

Ο Νικ Ράινερ είχε παλέψει με τον εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες για περισσότερο από τη μισή του ζωή, ωστόσο η οικογένεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του όλοι μαζί.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, το προηγούμενο βράδυ η οικογένεια είχε παραστεί μαζί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι, στο σπίτι του κωμικού Κόναν Ο’Μπράιεν, με πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του θεάματος και φίλους της γειτονιάς.

Οι Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο Νικ Ράινερ είχε επιδείξει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά εκείνο το βράδυ και είχε ανησυχήσει τους καλεσμένους, σύμφωνα με δύο άτομα που παρευρέθηκαν στο πάρτι. Ένας από αυτούς, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι ο Ρομπ Ράινερ είχε επιπλήξει τον γιο του, λέγοντάς του ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν αρμόζουσα για φιλοξενούμενο στο σπίτι κάποιου άλλου.

Το άτομο που είναι κοντά στην οικογένεια δεν ήταν σε θέση να διαψεύσει πλήρως αυτή την εκδοχή, αλλά ανέφερε ότι ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ δεν είχαν έντονο καβγά και ότι το περιστατικό διογκώνεται υπερβολικά.

Η ένταση οποιασδήποτε συζήτησης ενδέχεται να παρερμηνεύθηκε, πρόσθεσε.

Εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με δημοσιεύματα που άφηναν να εννοηθεί ότι η οικογένεια έφυγε νωρίς από το πάρτι λόγω της συμπεριφοράς του γιου. Η συμπεριφορά του Νικ στο πάρτι, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για την οικογένεια Ράινερ, η οποία είχε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις με τα χρόνια.

Την επόμενη ημέρα, το απόγευμα της Κυριακής, η 28χρονη Ρόμι Ράινερ έφυγε πανικόβλητη από το σπίτι, όταν αντίκρισε το σώμα του πατέρα της. Η συγκάτοικός της, που την περίμενε έξω, κάλεσε το 911, σύμφωνα με το άτομο που μίλησε στους Times.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, η Ρόμι Ράινερ τους είπε ότι ο αδελφός της διέμενε επίσης στο ακίνητο, αλλά δεν υπέδειξε στις Αρχές ότι θα μπορούσε να είναι ύποπτος ή «επικίνδυνος», όπως ανέφεραν ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Η Ρόμι δεν είδε το σώμα της μητέρας της μέσα στο σπίτι και έμαθε από τους διασώστες, έξω από την κατοικία, ότι και εκείνη ήταν νεκρή.

Οι ερευνητές δεν εντόπισαν τον γιο στον ξενώνα του σπιτιού. Συνελήφθη χωρίς αντίσταση αργότερα το ίδιο βράδυ. Δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν.