Αγρότες: Επ’ αόριστον μπλόκο στον σταθμό στον Προμαχώνα για τα φορτηγά – Κλείνει το ρεύμα εισόδου στα Μάλγαρα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν από τώρα και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά. Ωστόσο, ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα εισόδου έως τις 4 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον.

Προηγήθηκε συνέλευση των αγροτών του μπλόκου, όπου αποφασίστηκε να κλείσει το ρεύμα εισόδου και πάλι αύριο (από τις 12 το μεσημέρι) και θα εξεταστεί εκ νέου εάν ο αποκλεισμός θα έχει χρονικό όριο ή θα είναι επ’ αόριστον.

Στις προθέσεις των αγροτών του μπλόκου είναι να προτείνουν στην πανελλαδική συνέλευση στις Σέρρες, συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 17.00-20.00, ενώ και στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

Σταθερά στα μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, παραμένουν οι αγρότες, προχωρώντας και σήμερα (17/12) σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

Νωρίτερα, σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων από την Παρασκευή. «Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και γι’ αυτό αύριο πηγαίνουμε σε πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών στις 2 το μεσημέρι και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση την είχαν αντιληφθεί» είπε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Σωκράτης Αλειφτήρας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «ο πρωτογενής τομέας υποφέρει από πνευμονία και μας ρίχνουν ένα ντεπόν».