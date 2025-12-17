Γαλλία: Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα – Τρακτέρ θα «κατέβουν» και στις Βρυξέλλες αύριο

Κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη Γαλλία οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με μπλόκα σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές και με το ζήτημα να αποκτά πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς οι αγρότες διαμαρτύρονται τόσο για τη διαχείριση της επιδημίας της μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας (LSD) στα βοοειδή όσο και για την επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία ήταν πολυάριθμες στις αρχές της εβδομάδας και αναμένεται να είναι εξίσου μαζικές και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, καθώς εδώ και ημέρες τα αγροτικά συνδικάτα καλούν σε συνέχιση δυναμικών και παρεμβατικών δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Μία εβδομάδα μετά τις πρώτες διαμαρτυρίες γύρω από το Bordes-sur-Arize, στην Αριέζ, η κινητοποίηση κατά της διαχείρισης της επιδημίας της μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας σκληραίνει, με πολλά οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα να παραμένουν ή να τίθενται υπό αποκλεισμό, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για επιτάχυνση των εμβολιασμών.

Το βράδυ της Τρίτης, η υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ, διευκρίνισε ότι 750.000 βοοειδή θα εμβολιαστούν «τις επόμενες εβδομάδες» στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Στόχος της εθνικής αυτής κινητοποίησης είναι να καταγγελθεί η υγειονομική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στη μεταδοτική οζώδη δερματίτιδα, η οποία πλήττει τα κοπάδια από το καλοκαίρι και προβλέπει ότι, μόλις εντοπιστεί ένα κρούσμα, θανατώνεται ολόκληρο το κοπάδι.

Η εντολή για τη θανάτωση ενός κοπαδιού σε αγρόκτημα της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που δόθηκε από τις αρχές, αποτέλεσε τη σπίθα για το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, είχαν εντοπιστεί 113 εστίες μόλυνσης, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και νομάρχες που εμπλέκονται στη διαχείριση του προβλήματος αλλά και των αγροτικών κινητοποιήσεων, το οποίο αφορά τόσο τη Διεύθυνση Εθνικής Υγείας (DNC) όσο και την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε το περιβάλλον του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο επικεφαλής της κυβέρνησης ζήτησε συγκεκριμένα «διευκρίνιση και επιτάχυνση της στρατηγικής εμβολιασμού, η οποία πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού».

Παρά τις κυβερνητικές κινήσεις, οι αγρότες δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, καθώς έχουν ανακοινωθεί πολλές διαδηλώσεις για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 σε διάφορες γαλλικές περιφέρειες, ενώ ορισμένα μπλόκα που ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να συνεχιστούν.

Για την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες.

Αγρότες στις Βρυξέλλες

Η Πέμπτη συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θεωρείται βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν νέες δράσεις διαμαρτυρίας για το βασικό θέμα αυτής της διεθνούς συνάντησης, το οποίο αποτελεί και νέα πηγή έντασης για τους αγρότες: τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur.

Το γαλλικό αγροτικό συνδικάτο Confédération Paysanne επιβεβαιώνει ότι θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, όπως και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροτών ECVC (European Coordination Via Campesina).

Την ίδια ώρα, η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Αμερικής κινδυνεύει να αποτελέσει ακόμη ένα πλήγμα για τους Ευρωπαίους αγρότες, τη στιγμή που οι Βρυξέλλες κινούνται προς τη μείωση των αγροτικών δαπανών, προειδοποίησε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Τόμας Βάιτς.

Όπως τόνισε, η συμφωνία βρίσκεται σε κρίσιμη εβδομάδα διαπραγματεύσεων στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής δήλωσε στο Euronews ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα σχέδιά της για τον προϋπολογισμό, ώστε να προστατεύσει τους αγρότες της ΕΕ από τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur, η οποία θα μπορούσε να εγκριθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό 2028–2034, η χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα μειωθεί κατά 20%.

Οι επικριτές της συμφωνίας Mercosur υποστηρίζουν ότι θα εκθέσει τους Ευρωπαίους αγρότες σε αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι εισαγωγές από τις χώρες της Νότιας Αμερικής θα μπορούσαν να είναι πιο ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Δεν μπορείς να κόβεις τα κονδύλια κατά 20% κυριολεκτικά και κατά 40% αν συνυπολογίσεις τον πληθωρισμό και να θυσιάζεις τους αγρότες μόνο για το κέρδος λίγων εθνικών εταιρειών ή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας», δήλωσε ο Βάιτς στο Euronews, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες αγροτοβιομηχανίες αναμένεται να ωφεληθούν από τη συμφωνία, ενώ το κόστος θα το επωμιστούν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εμπορική συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε το 2024 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών της Mercosur -Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη- με στόχο τη δημιουργία μιας διατλαντικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει βαθιά διχασμένο, με τους ευρωβουλευτές να ψηφίζουν την Τρίτη μια ρήτρα ασφαλείας που υποστηρίζεται από την Επιτροπή και αποσκοπεί στην παρακολούθηση πιθανών διαταραχών της αγοράς από τις εισαγωγές της Mercosur, ενώ και τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναμένεται να τοποθετηθούν στο Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ελπίζει, σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, να ταξιδέψει το Σάββατο στη Λατινική Αμερική για να υπογράψει τη συμφωνία στο Φος ντο Ιγκουασού, στα σύνορα Αργεντινής–Παραγουάης.

Την Πέμπτη, οι αγρότες της ΕΕ ετοιμάζονται να διαδηλώσουν την ώρα που οι εθνικοί ηγέτες θα συγκεντρώνονται για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, και αν δεν υπάρξει συμφωνία νωρίτερα, το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας, με δύσκολες και τεταμένες διαπραγματεύσεις.

Για την πλήρη επικύρωση της συμφωνίας απαιτείται πάντως η στήριξη «ειδικής πλειοψηφίας» από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Γαλλία παραμένει κάθετα αντίθετη και επιδιώκει να καθυστερήσει την ψηφοφορία στο Συμβούλιο, ενώ Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία έχουν επίσης ευθυγραμμιστεί με τους αγρότες κατά της συμφωνίας.

Η Ιρλανδία και η Ολλανδία, που στο παρελθόν ήταν επικριτικές, δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τη στάση τους, ενώ και οι Ιταλοί αγρότες εκφράζουν την αντίθεσή τους, ασκώντας πίεση στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τοποθετηθεί.

«Αν τους χάσουμε, χάνουμε τις αγροτικές περιοχές και τη δυνατότητα να τροφοδοτούμε τον πληθυσμό μας αυτόνομα με τρόφιμα», κατέληξε ο Τόμας Βάιτς.