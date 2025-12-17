Κυψέλη: Στον ανακριτή η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη – «Είχα το μαχαίρι για προστασία – Έχω θέμα με τα νεύρα μου»

Στον ανακριτή ανηλίκων παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη συμμαθήτριά της το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη

Χθες, η εισαγγελία ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη στην 16χρονη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Η 14χρονη μαθήτρια, που είναι σε σοκ, πήρε εξιτήριο την Τρίτη από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στην 16χρονη είχε επιβληθεί ως ποινή η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος έπειτα από άλλη επίθεση και πάλι με μαχαίρι κατά συμμαθητή της.

Η 16χρονη κατηγορούμενη μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και έδωσε την δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν στο σχολείο την Δευτέρα. Υποστήριξε ότι οι άλλοι μαθητές της έκαναν «κάτι σαν μπούλινγκ» και ότι είχε το μαχαίρι μαζί της για προστασία της. Όπως λέει, δεν είχε σκοπό να κάνει κακό στην 14χρονη.

«Αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου», αναφέρει η 16χρονη που παραδέχεται ότι «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου».

Τι υποστηρίζει η 16χρονη που μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της

«Γενικά μου έκαναν σαν μπούλινγκ εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ γι’ αυτό. Για προστασία το είχα το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο και μακάρι να είναι καλά η κοπέλα. Δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό», λέει αρχικά η κατηγορούμενη μαθήτρια.

Όπως παραδέχεται, επιτέθηκε στην 14χρονη αλλά υποστηρίζει: «δεν ήθελα να πάθει κάτι, δεν ξέρω καν τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει η κοπέλα;… Στην κοιλιά έχει κάτι; Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά, όχι».

Σε ερώτηση εάν είχε σκοπό να εκφοβίσει την 14χρονη, απάντησε: «Κάτι τέτοιο αλλά μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω (κακό). Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά τώρα, δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα».

«Το είχες ξανακάνει;» την ρωτάει η δημοσιογράφος και η 16χρονη λέει: «Σαν αυτό όχι. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό. Αυτό με την άλλη κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όριά μου».

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, ήταν στην τουαλέτα και άκουσε ότι την έβριζαν. «Θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν κάτι σαν μπούλινγκ. Και ξαναλέω εγώ το είχα για προστασία (το μαχαίρι) όχι για κάτι άλλο. Τώρα αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου».

Σε ερώτηση εάν θα ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα, απάντησε: «ναι, ναι, αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο είμαι από την Δευτέρα εδώ πέρα. Έφεραν αστυνομικούς στο σχολείο (και την συνέλαβαν)». «Δεν πήγα να σκοτώσω», λέει η 16χρονη και παραδέχεται: «έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου».

Δείτε το βίντεο: