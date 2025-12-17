Μαρία Σολωμού: Έχω σκεφτεί να παντρευτώ στα 70, επειδή δεν το έχω κάνει

Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, καλεσμένη στο Buongiorno του MEGA.

«Δεν έχω κουζίνα, δεν υπάρχει φούρνος. Έχω ψυγείο, αλλά όχι κουζίνα. Μπορεί να καλέσω στο σπίτι δύο τρεις φίλες να ανοίξουμε ένα κρασί, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα καλέσω κόσμο σπίτι, άμα καλέσω αυτό θα γίνει με παντόφλα και πιτζάμα» αποκάλυψε.

Όπως εξήγησε, η οργάνωση του χώρου της δεν είναι εύκολη υπόθεση: «Γίνεται της κακομοίρας, με τα χρηστικά πράγματα έχω ένα ζήτημα. Το σπίτι για εμένα είναι φρούριο… Μέσα στις ντουλάπες έχω χαμό, έχω πρόβλημα οργάνωσης χώρου. Δεν χωράω σε αυτό το μικρό σπιτάκι αλλά δεν θέλω να φύγω κιόλας».

«Όταν είχα γνωρίσει τον Μάριο είχε έρθει στο σπίτι μου σε ένα άλλο μικρό που είχα παλιά, και είχε μπει μέσα και μου είπε “επιτρέπεται να κάτσουμε ή είναι για την φωτογράφηση;”. Μου χαλάει την ισορροπία να έρθει ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να ενσωματωθεί στο σπίτι».

«Δεν σκέφτομαι καθόλου τον γάμο και την συγκατοίκηση. Έχω σκεφτεί να παντρευτώ στα 70, επειδή δεν το έχω κάνει. Τίποτα δεν είναι απόλυτη δέσμευση, δεν μπορώ αυτή τη διαδικασία να υπογράψω και να πω “για πάντα”» ανέφερε η Μαρία Σολωμού.

«Προτιμώ να μένουμε δίπλα δίπλα, απέναντι σε άλλη πολυκατοικία. Υπάρχει περίπτωση να μην τον βλέπεις συνέχεια τον άλλον όταν έχεις σχέση; Θέλω τον χώρο μου, δεν θέλω» πρόσθεσε.

«Είμαι μόνη μου στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ ωραία. Είχα να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια… Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου. Είμαι αρκετά καλά. Δεν έχω περάσει το στάδιο της αποθεραπείας που θέλω, δεν ξέρω αν κάνουμε επιλογές συνειδητές» αποκάλυψε.

