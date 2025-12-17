Αγρίνιο: Συνελήφθη μαθητής που απείλησε τον διευθυντή και εκπαιδευτικούς – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο μαθητή έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σχολικό χώρο του Αγρινίου, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrinionews.gr, ένας 17χρονος μαθητής φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους εκπαιδευτικούς και να αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον Διευθυντή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου και της μητέρας του.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.