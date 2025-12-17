Αγρίνιο: Συνελήφθη μαθητής που απείλησε τον διευθυντή και εκπαιδευτικούς – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο μαθητή έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σχολικό χώρο του Αγρινίου.
  • Ο 17χρονος μαθητής φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους εκπαιδευτικούς και να αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον Διευθυντή.
  • Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου και της μητέρας του, με δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολική αίθουσα τάξη σχολείο
Φωτογραφία: Intime

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο μαθητή έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (16/12) σε σχολικό χώρο του Αγρινίου, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα agrinionews.gr, ένας 17χρονος μαθητής φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους εκπαιδευτικούς και να αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον Διευθυντή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου και της μητέρας του.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που αποφεύγει γαστρεντερολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025: Πότε γίνεται η καταβολή του και σε ποιους

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς – Τι αλλάζει μετά την Πρωτοχρονιά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Live – Οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για το κύκλωμα κοκαΐνης και τον «Έλληνα Εσκομπάρ»

Δείτε απευθείας τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για το κύκλωμα κοκαΐνης. Η εκτίμηση της αστυνομίας ε...
14:34 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Η οδηγός του αυτοκινήτου για άγνωστη μέχ...
14:12 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο πρώτοι από τους κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο πρώτοι από τους κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα για τις παρά...
14:08 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΣΤΑΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι – Ξεκινούν οι τεχνικές εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού

Ανανεωμένη εικόνα θα αποκτήσει τους επόμενους μήνες ο σταθμός του Μετρό στο Μοναστηράκι, σύμφω...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα