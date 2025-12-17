Ο Δημήτρης Μαύρος στον Realfm 97,8 για τις τάσεις της MRB

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στον Realfm 97,8, τόνισε ότι «η κοινωνία λοιπόν πιέζεται οικονομικά. Οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά».
  • Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 %, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 10.9 % και την Ελληνική Λύση με 9.1 %.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» που ανέρχεται στο 22.5 %, εκ του οποίου το 17.4 % δηλώνει «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Μαύρος

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των τάσεων της MRB για το διάστημα 4 Δεκεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου, τα οποία παρουσίασε ο επικεφαλής της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Δημήτρης Μαύρος ανέφερε ποιο είναι το βασικό μήνυμα των τάσεων: «Η κοινωνία λοιπόν πιέζεται οικονομικά. Οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Η κυβέρνηση φθείρεται χωρίς όμως να απειλείται και το σύστημα παραμένει όρθιο. Ωστόσο χωρίς να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομιμοποιημένα – βλέπουμε τι γίνεται με τους αγρότες- αλλά δεν μετατρέπεται ακόμα σε εξέγερση. Και τέλος η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούργιο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα».

Ακούστε το ηχητικό:

Η έρευνα της MRB

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MRB:

00.-ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-2025

01.-ΔΕΙΚΤΕΣ-KOINΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

02.-ΕΙΚΟΝΑ-ΚΟΜΜΑΤΩΝ

03.-ΔΕΙΚΤΕΣ-ΕΙΚΟΝΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΩΝ

04.-ΓΕΝΙΚΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΩΝ-ΣΕ-ΤΟΜΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

05.-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΝΕΩΝ-ΚΟΜΜΑΤΩΝ-Α.-ΤΣΙΠΡΑΣ-Α.-ΣΑΜΑΡΑΣ-Μ.-ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

6Α.-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΜΕ-ΗΠΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΓΡΟΤΕΣ-ΥΠ.-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6Β.-ΟΙ-ΑΝΤΟΧΕΣ-ΤΟΥ-ΠΟΛΙΤΗ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

07.-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΤΡΑΜΠ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

08.-ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΠΡΟΘΕΣΗ-ΨΗΦΟΥ

09.-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΣΕ-ΘΕΣΜΟΥΣ-OΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΧΩΡΕΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες

Προϋπολογισμός: Στα 12,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητ...
11:49 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκ...
11:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μυλωνάκης: «Ουδέποτε είχα πληροφόρηση ή ενημέρωσα οποιονδήποτε για επισυνδέσεις της δικογραφίας»

«Όλα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στ...
10:10 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Η πρόθεση ψήφου και τα σημαντικότερα προβλήματα – Οι «λέξεις» που εκφράζουν τους πολίτες

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 – 12/12). Στην ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα