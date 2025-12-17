Ο Δημήτρης Μαύρος στον Realfm 97,8 για τις τάσεις της MRB

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των τάσεων της MRB για το διάστημα 4 Δεκεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου, τα οποία παρουσίασε ο επικεφαλής της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Δημήτρης Μαύρος ανέφερε ποιο είναι το βασικό μήνυμα των τάσεων: «Η κοινωνία λοιπόν πιέζεται οικονομικά. Οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Η κυβέρνηση φθείρεται χωρίς όμως να απειλείται και το σύστημα παραμένει όρθιο. Ωστόσο χωρίς να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομιμοποιημένα – βλέπουμε τι γίνεται με τους αγρότες- αλλά δεν μετατρέπεται ακόμα σε εξέγερση. Και τέλος η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούργιο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα».

Η έρευνα της MRB

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

08.-ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΠΡΟΘΕΣΗ-ΨΗΦΟΥ

