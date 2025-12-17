Παρίσι: Παρατείνεται η απεργία στο Λούβρο – To μουσείο παραμένει κλειστό «μέχρι νεωτέρας»

  • Το προσωπικό του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε υπέρ της παράτασης της απεργίας, με αποτέλεσμα το μουσείο να παραμένει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».
  • Οι εργαζόμενοι του Λούβρου ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψηφίζοντας «ομόφωνα» υπέρ της συνέχισης της απεργίας τους για δεύτερη ημέρα.
  • Οι προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», όπως ανέφερε το συνδικάτο CGT.
Παρίσι: Παρατείνεται η απεργία στο Λούβρο – To μουσείο παραμένει κλειστό «μέχρι νεωτέρας»
Το προσωπικό του Mουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε σήμερα υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, με αποτέλεσμα το μουσείο αυτό, το οποίο δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του μουσείου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του υπουργείου» Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.

