Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Σύνοψη από το

  • Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Το Συμβούλιο έλαβε χώρα υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
  • Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά και τη Νίκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Συμμετείχαν από τη Νέα Δημοκρατία Στέφανος Γκίκας και Πάνος Σταθόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ οι Νίκος Παπαζογλου και Δημήτρης Μάντζος, από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουρνούς, από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από τη Νέα Αριστερά οι Νίκος Μπίστης και Σία Αναγνωστοπούλου και τέλος από τη Νίκη οι Τάσος Οικονομόπουλος και Ιωάννης Σιντζές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που αποφεύγει γαστρεντερολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025: Πότε γίνεται η καταβολή του και σε ποιους

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς – Τι αλλάζει μετά την Πρωτοχρονιά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:40 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη με αφορμή δικογραφία κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συζή...
14:30 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κ.Ο. της ΝΔ: Οι αφίξεις των βουλευτών, τα γλυκά και τα «πηγαδάκια»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτική...
12:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητ...
11:49 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα