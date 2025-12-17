Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Συμμετείχαν από τη Νέα Δημοκρατία Στέφανος Γκίκας και Πάνος Σταθόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ οι Νίκος Παπαζογλου και Δημήτρης Μάντζος, από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουρνούς, από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από τη Νέα Αριστερά οι Νίκος Μπίστης και Σία Αναγνωστοπούλου και τέλος από τη Νίκη οι Τάσος Οικονομόπουλος και Ιωάννης Σιντζές.