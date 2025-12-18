Γαλλία: Η οργή των αγροτών – Αναμένεται η ομιλία του Μακρόν, τα τρακτέρ συγκεντρώνονται μαζικά στις Βρυξέλλες

  • Περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές γεωργικές οργανώσεις από 26 χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της Copa-Cogeca για διαδήλωση σήμερα στις Βρυξέλλες κατά της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Σχεδόν 10.000 διαδηλωτές και περισσότερα από 500 τρακτέρ αναμένονται στο κέντρο της πόλης.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει τη θέση της Γαλλίας, η οποία επιθυμεί την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «Εργαζόμαστε σκληρά τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες».
  • Νωρίτερα, υπήρξε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, με τους αγρότες να εκτοξεύουν πατάτες και κροτίδες. Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνι νερού στην Ευρωπαϊκή Συνοικία εναντίον αρκετών τρακτέρ, καθώς ορισμένοι αγρότες επιχείρησαν να παραβιάσουν την περίμετρο ασφαλείας.
Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές γεωργικές οργανώσεις από 26 χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα που απηύθυνε η Copa-Cogeca, η ευρωπαϊκή ένωση αγροτών, για διαδήλωση σήμερα κατά της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει τη θέση της Γαλλίας, η οποία επιθυμεί την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), η οποία έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Αυτός είναι ο στόχος μου», είπε. «Εργαζόμαστε σκληρά τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, ιδιαίτερα με τους Πολωνούς και Ιταλούς φίλους μας […]. Κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σχεδόν 10.000 διαδηλωτές και περισσότερα από 500 τρακτέρ αναμένονται στο κέντρο της πόλης για να εκφράσουν τα αιτήματά τους κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Νωρίτερα, υπήρξε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων. Με τους αγρότες να εκτοξεύουν πατάτες και κροτίδες.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνι νερού στην Ευρωπαϊκή Συνοικία εναντίον αρκετών τρακτέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι αγρότες επιχείρησαν να παραβιάσουν την περίμετρο ασφαλείας που είχε ορίσει η αστυνομία.

 

 

 

