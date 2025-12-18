Γαλλία: Η οργή των αγροτών – Αναμένεται η ομιλία του Μακρόν, τα τρακτέρ συγκεντρώνονται μαζικά στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές γεωργικές οργανώσεις από 26 χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα που απηύθυνε η Copa-Cogeca, η ευρωπαϊκή ένωση αγροτών, για διαδήλωση σήμερα κατά της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.
Ο Εμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει τη θέση της Γαλλίας, η οποία επιθυμεί την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), η οποία έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Αυτός είναι ο στόχος μου», είπε. «Εργαζόμαστε σκληρά τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, ιδιαίτερα με τους Πολωνούς και Ιταλούς φίλους μας […]. Κανείς δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος.
Σχεδόν 10.000 διαδηλωτές και περισσότερα από 500 τρακτέρ αναμένονται στο κέντρο της πόλης για να εκφράσουν τα αιτήματά τους κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.
Νωρίτερα, υπήρξε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων. Με τους αγρότες να εκτοξεύουν πατάτες και κροτίδες.
Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνι νερού στην Ευρωπαϊκή Συνοικία εναντίον αρκετών τρακτέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι αγρότες επιχείρησαν να παραβιάσουν την περίμετρο ασφαλείας που είχε ορίσει η αστυνομία.
