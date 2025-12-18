Βρυξέλλες: Ένταση με τους αγρότες – Πέταξαν πατάτες και κροτίδες

  • Ένταση επικρατεί στην πρωτεύουσα του Βελγίου, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.
  • Τα συνδικάτα αναμένουν έως και 10.000 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων 4.000 Γάλλων αγροτών.
  • Στην πλατεία του Λουξεμβούργου, εικόνες κατέγραψαν διαδηλωτές να πετάνε πατάτες και κροτίδες.
Βρυξέλλες: Ένταση με τους αγρότες – Πέταξαν πατάτες και κροτίδες

Ένταση στην πρωτεύουσα του Βελγίου, όπου τα συνδικάτα αναμένουν έως και 10.000 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων 4.000 Γάλλων αγροτών.

Στην πλατεία του Λουξεμβούργου, εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα το πρωί στο BMTV κατέγραψαν διαδηλωτές να πετάνε πατάτες και κροτίδες.

