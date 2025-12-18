Ανατροπή για τα ενοίκια: Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Σύνοψη από το

  • Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2026, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2025.
  • Η ίδια τροπολογία προβλέπει επίσης παράταση της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πυρόπληκτους του 2018, καθώς και νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το 2026 σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Ακίνητα

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τροπολογία την οποία κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026, αντί από 1ης Ιανουαρίου 2025 όπως προβλεπόταν.

Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των μισθώσεων και δίνει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Με την παράταση δίδεται χρόνος μεγαλύτερος χρόνος προσαρμογής σε εκμισθωτές και μισθωτές στις νέες απαιτήσεις.

Tι άλλο προβλέπει η τροπολογία

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέες απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2026. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό προϋποθέσεις, ενώ για το ίδιο έτος απαλλάσσονται και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.

Η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ

«Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις” μετατίθεται κατά ένα τρίμηνο η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του ν. 5222/2025 για την πληρωμή μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ως νέα έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης ορίζεται η 1η.Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρειες όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση έχει ως συνέπειες για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης από ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως αύριο οι ενστάσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα ποσά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οφειλές προς το Δημόσιο: Τι απαντά το υπουργείο στα σενάρια για νέα ρύθμιση

Τέλος στα σενάρια για την υλοποίηση μιας νέας εξατομικευμένης ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο...
08:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Πώς υπολογίζεται και τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν θα το λάβουν

Από χθες, Τετάρτη (17/12), άρχισε η εφαρμογή του εκτεταμένου προγράμματος πληρωμών με περισσότ...
07:19 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Επιπλέον φόρους θα πληρώσουν το 2026 όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 2025 ηλεκτρ...
06:55 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Επιχειρήσεις: Έρχονται νέα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων – Τα σχέδια για την προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος

Η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί το νέο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα