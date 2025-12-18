Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Στο σχέδιο δεν προβλέπεται κλείσιμο αλλά μετασχηματισμός καταστημάτων

«Στο σχέδιο, το οποίο η μεταβατική διοίκηση θα διαχειριστεί, δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπεται μετασχηματισμός», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για τα ΕΛΤΑ και ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι θα υπάρξει μετασχηματισμός 158 καταστημάτων.

«Βάζω αστερίσκο στις περιπτώσεις που υπάρχει άλλο κατάστημα της courier-ΕΛΤΑ, στα 100 ή στα 200 μέτρα. Αντικειμενικά, για έναν οργανισμό που πρέπει να τον διαφυλάξουμε, το να υπάρχει μια εναλλακτική στα 100 ή στα 200 μέτρα, είναι κάτι ορθολογικό να το λάβουμε υπόψη μας στην αναδιάρθρωση του δικτύου. Στα υπόλοιπα 113 καταστήματα θα υπάρξει μετασχηματισμός, μόνο όταν βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ, και διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για τη μετάβαση» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και σημείωσε ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τοπικών καταστηματαρχών, ανθρώπων της γειτονιάς».

«Εξετάζουμε τις ανάγκες εξυπηρέτησης κάθε περιοχής, πού πληρώνονταν οι περισσότεροι λογαριασμοί, πού υπήρχε αυξημένη χρήση εργοσήμου, πού κυριαρχούσε η αποστολή δεμάτων και μόνο αν υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ και διασφαλίζεται στο 100% η εξυπηρέτηση του πολίτη, θα προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση. Γι΄ αυτό 17 καταστήματα, από την αρχικά λίστα, τελικά δεν θα μετασχηματιστούν, γιατί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αλλαγή στο σχέδιο, αυτό δείχνει ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται μηχανιστικά, αυτό δείχνει ότι καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κεντρικός πυλώνας της νέας προσέγγισης είναι το shop in shop, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και διευκρίνισε: «Είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα της γειτονιάς. Υιοθετήθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και λειτουργούν ήδη σε 500 σημεία σε όλη τη χώρα και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσοην αποτελεσματικά με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, με βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης και με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος το οποίο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας, αν όντως μας ενδιαφέρει ο Οργανισμός και εμάς μας ενδιαφέρει ο Οργανισμός».

«Το Ταχυδρομείο μετασχηματίζεται», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, «για να μπορέσει να μείνει παρών. Τα πρακτορεία ΕΛΤΑ είναι συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης που θα λειτουργήσουν βάσει σύμβασης με την ΕΛΤΑ ΑΕ». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες, οι τιμές, οι όροι παροχής και η διαδικασία καθορίζονται αποκλειστικά από την ΕΛΤΑ που θα διατηρήσει πλήρη έλεγχο και εποπτεία κι έτσι θα διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση μικρών κοινοτήτων εκεί όπου ένα πλήρες κατάστημα δεν είναι επιχειρησιακά ή οικονομικά βιώσιμο αλλά η φυσική παρουσία του κράτους παραμένει αναγκαία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν δίστασε να αναγνωρίσει ότι δεν είχαν εξερευνηθεί όλες οι δυνατότητες εναλλακτικών στο σύνολο των περιοχών που θα όφειλαν να είχαν εξερευνηθεί, πριν ανακοινωθεί κλείσιμο καταστημάτων. Κάλεσε πάντως τα κόμματα να δουν τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, αυτή τη στιγμή, όπου προσπαθούν να βρουν τις αντίστοιχες λύσεις για να διαχειριστούν και τα κόστη τους και την κάλυψη για όλους. «Λίγο πολύ αντιμετωπίζουμε όλοι την ίδια εξίσωση για τα ταχυδρομεία μας» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.