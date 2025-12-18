Με το βλέμμα στραμμένο στις Σέρρες οι αγρότες – Ο χάρτης των μπλόκων στη Βόρεια Ελλάδα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας καθώς οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν σε γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14:00, στον Λευκώνα Σερρών.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Μαλγάρων προχωρούν και σήμερα σε αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από 1/12. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός Κώστας Ανεστίδης, «το πότε θα ανοίξει και εάν θα ανοίξει το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη, θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας». Ανέφερε ακόμη ότι στη σημερινή σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για την εύρεση μιας φόρμουλας που θα διευκολύνει την έξοδο των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας (από τις 17.00) και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους, στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, ενώ σε ισχύ παραμένει από τις 3/12 ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο, αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από άλλους συναδέλφους τους, καθώς και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα μετέθεσαν για την προσεχή Δευτέρα 22/12 την κινητοποίησή τους με παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα, προκειμένου να παρευρεθούν, σήμερα, στη σύσκεψη του Λευκώνα στις Σέρρες.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.