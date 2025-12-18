Μητέρα συνελήφθη επειδή ξυλοκόπησε τον γιο της με σκούπα – Δεν είχε κάνει σωστά τις δουλειές του σπιτιού

Μια μητέρα από τη Φλόριντα βρίσκεται στη φυλακή επειδή φέρεται να χτύπησε τον γιο της με μια σκουπόξυλο και να του επιτέθηκε επειδή δεν έκανε τις καθημερινές του δουλειές στο σπίτι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η 37χρονη Μαρία Κάρλα Ροντρίγκεζ συνελήφθη τη Δευτέρα το βράδυ μετά την φερόμενη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή του Μαϊάμι νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

Η Ροντρίγκεζ φέρεται να ξύπνησε τον έφηβο γιο της γύρω στις 9:20 μ.μ. όταν ανακάλυψε ότι δεν είχε φροντίσει να ολοκληρώσει σωστά τις δουλειές του σπιτιού, σύμφωνα με έκθεση του γραφείου του σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ που αποκτήθηκε από το Local10.com.

Έστειλε το αγόρι στην κουζίνα για να πλύνει τα πιάτα στον νεροχύτη, αλλά όταν εκείνος έριξε ένα πιρούνι, φέρεται εκείνη να το σήκωσε και το έριξε στο κεφάλι του. Το αγόρι κατάφερε να αποφύγει το… ιπτάμενο πιρούνι, οπότε εκείνη πήρε μια σκούπα και φέρεται να άρχισε να τον χτυπάει με αυτήν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση τον άφησε μελανιασμένο στα χέρια και το στήθος, ανέφερε η αστυνομία.

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκεζ έστειλε το αγόρι στο μπάνιο για να τρίψει την τουαλέτα — αλλά φέρεται να του ψέκασε ένα καθαριστικό στο πρόσωπο, αφήνοντάς του τα μάτια κόκκινα και πρησμένα.

Συνελήφθη λίγο αργότερα, ανέφερε η τοπική εφημερίδα, αν και παραμένει ασαφές ποιος κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις τέθηκε υπό κράτηση, η Ροντρίγκεζ αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στον γιο της, λέγοντας στην αστυνομία μόνο ότι τσακώθηκε για να τελειώσει τις δουλειές του σπιτιού και να περάσει χρόνο με φίλους.