Μητέρα συνελήφθη επειδή ξυλοκόπησε τον γιο της με σκούπα – Δεν είχε κάνει σωστά τις δουλειές του σπιτιού

Σύνοψη από το

  • Μια μητέρα από τη Φλόριντα συνελήφθη επειδή φέρεται να χτύπησε τον έφηβο γιο της με μια σκουπόξυλο και να του επιτέθηκε, καθώς εκείνος δεν είχε κάνει σωστά τις δουλειές του σπιτιού.
  • Η επίθεση ξεκίνησε όταν η μητέρα ανακάλυψε ότι ο γιος της δεν είχε ολοκληρώσει σωστά τις δουλειές του σπιτιού, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με σκούπα και να τον αφήσει μελανιασμένο στα χέρια και το στήθος.
  • Επιπλέον, φέρεται να του ψέκασε ένα καθαριστικό στο πρόσωπο, αφήνοντάς του τα μάτια κόκκινα και πρησμένα. Η μητέρα αρνήθηκε αργότερα την επίθεση, δηλώνοντας ότι τσακώθηκε με τον γιο της για τις δουλειές του σπιτιού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μητέρα συνελήφθη επειδή ξυλοκόπησε τον γιο της με σκούπα – Δεν είχε κάνει σωστά τις δουλειές του σπιτιού

Μια μητέρα από τη Φλόριντα βρίσκεται στη φυλακή επειδή φέρεται να χτύπησε τον γιο της με μια σκουπόξυλο και να του επιτέθηκε επειδή δεν έκανε τις καθημερινές του δουλειές στο σπίτι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η 37χρονη Μαρία Κάρλα Ροντρίγκεζ συνελήφθη τη Δευτέρα το βράδυ μετά την φερόμενη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή του Μαϊάμι νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

Η Ροντρίγκεζ φέρεται να ξύπνησε τον έφηβο γιο της γύρω στις 9:20 μ.μ. όταν ανακάλυψε ότι δεν είχε φροντίσει να ολοκληρώσει σωστά τις δουλειές του σπιτιού, σύμφωνα με έκθεση του γραφείου του σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ που αποκτήθηκε από το Local10.com.

Έστειλε το αγόρι στην κουζίνα για να πλύνει τα πιάτα στον νεροχύτη, αλλά όταν εκείνος έριξε ένα πιρούνι, φέρεται εκείνη να το σήκωσε και το έριξε στο κεφάλι του. Το αγόρι κατάφερε να αποφύγει το… ιπτάμενο πιρούνι, οπότε εκείνη πήρε μια σκούπα και φέρεται να άρχισε να τον χτυπάει με αυτήν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση τον άφησε μελανιασμένο στα χέρια και το στήθος, ανέφερε η αστυνομία.

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκεζ έστειλε το αγόρι στο μπάνιο για να τρίψει την τουαλέτα — αλλά φέρεται να του ψέκασε ένα καθαριστικό στο πρόσωπο, αφήνοντάς του τα μάτια κόκκινα και πρησμένα.

Συνελήφθη λίγο αργότερα, ανέφερε η τοπική εφημερίδα, αν και παραμένει ασαφές ποιος κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις τέθηκε υπό κράτηση, η Ροντρίγκεζ αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στον γιο της, λέγοντας στην αστυνομία μόνο ότι τσακώθηκε για να τελειώσει τις δουλειές του σπιτιού και να περάσει χρόνο με φίλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίμονη φαγούρα στα πόδια: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται – Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το λάβουν

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
10:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε ζωντανή 42 χρόνια μετά – Μεγάλωσε με άλλο όνομα και δεν γνώριζε ότι είχε συμβεί

Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, π...
09:37 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το διάγγελμα, η πτώση στις δημοσκοπήσεις και το… χάος που κληρονόμησε από τον Μπάιντεν

Σε ένα σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύτηκε ...
09:11 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρίσκονται στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συν...
06:47 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οριστική άρση κυρώσεων κατά της Συρίας – Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της πρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα