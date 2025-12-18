Βουλή: Στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η λειτουργία των ΕΛΤΑ

  • Τα θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων τους εξετάζονται σήμερα Πέμπτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
  • Στην επιτροπή ενημερώνουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στελέχη των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.
  • Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική, με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει τη μεθόδευση της συζήτησης και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου στα ΕΛΤΑ.
Τα θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων τους εξετάζονται, σήμερα Πέμπτη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Τα μέλη της επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτριος Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ιωάννης Παπαχρήστου, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ – GROWTHFUND) και Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ., εκτελών προσωρινώς καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Στη συζήτηση θα παρέμβουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Με την έναρξη της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Παναγιώτης Δουδωνής κατήγγειλε ότι η πλειοψηφία μεθόδευσε η συζήτηση να γίνει στην Επιτροπή Θεσμών αντί να γίνει στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όπου θα υπήρχε η δυνατότητα να μιλήσουν περισσότεροι βουλευτές.

Έθεσε επίσης ζήτημα γιατί δεν προσεκλήθη η Αρχή που είναι αρμόδια να ενημερώσει για τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ και κατήγγειλε ότι η συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ ορίστηκε την ίδια ημέρα, όπου στην ολομέλεια εξελίσσεται η κρίσιμη συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου στα ΕΛΤΑ για να καταγραφούν τα έσοδα και έξοδα του συνόλου των καταστημάτων και να διαφανεί αν υπάρχει βάση για το κλείσιμο των 206 καταστημάτων των ΕΛΤΑ κοντά στα 143 που έκλεισαν, επί κυβέρνησης της ΝΔ.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, σημειώνοντας ότι στην ολομέλεια συζητείται ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε επίσης οπωσδήποτε να κληθεί και να «απολογηθεί» για τα «έργα και τις ημέρες του» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης είπε ότι από την αναβολή της προηγούμενης συνεδρίασης μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες η πρόταση αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στην οποία έχει καταλήξει η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει πεδίο συζήτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

