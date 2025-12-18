Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε ζωντανή 42 χρόνια μετά – Μεγάλωσε με άλλο όνομα και δεν γνώριζε ότι είχε συμβεί

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της – χωρίς να γνωρίζει καν ότι είχε υπάρξει θύμα απαγωγής.
  • Η μητέρα της Michelle, Debra Newton, η οποία φέρεται να απήγαγε το παιδί το 1983, συνελήφθη πρόσφατα, καθώς ζούσε με διαφορετικό όνομα για δεκαετίες.
  • Η Michelle επικοινώνησε με τον πατέρα της για την πολυαναμενόμενη επανένωση, δηλώνοντας την πρόθεσή της να στηρίξει και τους δύο γονείς της σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

εξαφάνιση ΗΠΑ

Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της – χωρίς να γνωρίζει καν ότι είχε υπάρξει θύμα απαγωγής.

Η Michelle Marie Newton δηλώθηκε για πρώτη φορά ως αγνοούμενη στις 2 Απριλίου 1983. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον, η μητέρα της, Debra Newton, φέρεται να μετέφερε το παιδί από το Λούισβιλ του Κεντάκι στις ΗΠΑ, «για να ξεκινήσει μια νέα δουλειά και να ετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια». Ωστόσο, στην πραγματικότητα εγκατέλειψε τον σύζυγό της και πατέρα της Michelle.

Το παιδί που είχε εξαφανιστεί, δεν είχε ιδέα για όσα συνέβησαν και ήταν στο σκοτάδι για 42 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα, στα 46 της χρόνια, η Michelle έχει διαφορετικό όνομα. Η μητέρα της, η οποία είναι πλέον 66 ετών, χρησιμοποιούσε το όνομα «Sharon», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Μετά την φερόμενη απαγωγή του παιδιού από τη Debra, ο πατέρας της, Joseph Newton, προσπάθησε να εντοπίσει τα ίχνη τους. Όπως δήλωσε στο WLKY, η τελευταία επικοινωνία που είχε με την σύζυγό του ήταν κάποια στιγμή μεταξύ 1984 και 1985, πριν εκείνη εξαφανιστεί τελείως.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες για τον εντοπισμό της Debra και της Michelle συνεχίστηκαν μέχρι το 2000. Τότε, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς οι εισαγγελείς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον Joseph, σύμφωνα με το WFTV9.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Michelle αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων αγνοούμενων παιδιών, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Εκείνη την περίοδο θα ήταν περίπου 25 ετών.

Η μητέρα της Μισέλ, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της κακουργηματικής παρέμβασης στην κράτηση.Σερίφης της κομητείας Τζέφερσον
Η μητέρα της Μισέλ, Ντέμπρα Νιούτον, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της κακουργηματικής παρέμβασης στην κράτηση.
Σερίφης της κομητείας Τζέφερσον

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2016, έπειτα από αίτημα μέλους της οικογένειας, ωστόσο δεν υπήρξαν ουσιαστικές εξελίξεις μέχρι που η αστυνομία έλαβε μια εξαιρετικά στοχευμένη πληροφορία μέσω του Crime Stoppers το 2025.

Η καθοριστική πληροφορία οδήγησε τις Αρχές στο σπίτι της Debra, στο The Villages της Φλόριντα, στις 24 Νοεμβρίου. Εκείνη ζούσε στη γνωστή κοινότητα συνταξιούχων με το όνομα «Sharon Nealy» και είχε στο πλευρό της έναν νέο σύντροφο, σύμφωνα με το WFTV9.

Σε πλάνα που εξασφάλισε το WESH 2, ένα περιπολικό φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι της Debra. Ένας φίλος αστειεύτηκε λέγοντας: «Έρχονται για σένα, Sharon!», όπως ακούγεται στο βίντεο.

Η Debra το πήρε στην πλάκα και γέλασε, όμως ένας από τους αστυνομικούς δήλωσε ξεκάθαρα ότι πράγματι «είμαστε εδώ για εσάς, κυρία μου».

Αφού πέρασαν χειροπέδες στη Debra —η οποία στο παρελθόν βρισκόταν στη λίστα του FBI με τους «8 πιο καταζητούμενους φυγάδες για γονική αρπαγή»— οι αστυνομικοί πήγαν στην πόρτα της Michelle και, με ιδιαίτερη προσοχή, κατέρριψαν την πραγματικότητα που γνώριζε μέχρι τότε.

«Δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Είσαι αγνοούμενη. Είσαι η Michelle Marie Newton», της είπαν οι αστυνομικοί, όπως δήλωσε η ίδια στο WLKY.

Η Νιούτον σήμερα, αφού έμαθε την πραγματική της ταυτότητα.
Η Νιούτον σήμερα, αφού έμαθε την πραγματική της ταυτότητα.

Στη συνέχεια, η Michelle επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον και άρχισε να οργανώνει την πολυαναμενόμενη επανένωση με τον πατέρα της.

«Ήταν πάντα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να περιγράψω τη στιγμή που μπήκα μέσα και μπόρεσα να αγκαλιάσω ξανά την κόρη μου», δήλωσε ο Joseph στο WLKY. «Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω ξανά τη στιγμή που γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Η Debra οδηγήθηκε σε απολογία με την κατηγορία κακουργήματος για παρεμπόδιση επιμέλειας, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κοινοπολιτείας στην Κομητεία Τζέφερσον. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση που καταβλήθηκε από μέλος της οικογένειας.

Τόσο η Michelle όσο και ο Joseph ήταν παρόντες στην απολογία της. Η Michelle δεν φάνηκε να παίρνει άμεσα θέση.

«Η πρόθεσή μου είναι να στηρίξω και τους δύο σε όλη αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσω να τους βοηθήσω να κλείσουν την υπόθεση, ώστε να μπορέσουμε όλοι να θεραπευτούμε», δήλωσε στο WLKY.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίμονη φαγούρα στα πόδια: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται – Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το λάβουν

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:37 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το διάγγελμα, η πτώση στις δημοσκοπήσεις και το… χάος που κληρονόμησε από τον Μπάιντεν

Σε ένα σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύτηκε ...
09:11 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρίσκονται στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συν...
06:47 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οριστική άρση κυρώσεων κατά της Συρίας – Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της πρ...
06:39 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur

Την ώρα που στο COREPER εξελίσσονταν κρίσιμες τεχνικές διαπραγματεύσεις για τις ρήτρες ασφαλεί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα