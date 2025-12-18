Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε ζωντανή 42 χρόνια μετά – Μεγάλωσε με άλλο όνομα και δεν γνώριζε ότι είχε συμβεί

Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, πάνω από τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της – χωρίς να γνωρίζει καν ότι είχε υπάρξει θύμα απαγωγής.

Η Michelle Marie Newton δηλώθηκε για πρώτη φορά ως αγνοούμενη στις 2 Απριλίου 1983. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον, η μητέρα της, Debra Newton, φέρεται να μετέφερε το παιδί από το Λούισβιλ του Κεντάκι στις ΗΠΑ, «για να ξεκινήσει μια νέα δουλειά και να ετοιμάσει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια». Ωστόσο, στην πραγματικότητα εγκατέλειψε τον σύζυγό της και πατέρα της Michelle.

Το παιδί που είχε εξαφανιστεί, δεν είχε ιδέα για όσα συνέβησαν και ήταν στο σκοτάδι για 42 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα, στα 46 της χρόνια, η Michelle έχει διαφορετικό όνομα. Η μητέρα της, η οποία είναι πλέον 66 ετών, χρησιμοποιούσε το όνομα «Sharon», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Μετά την φερόμενη απαγωγή του παιδιού από τη Debra, ο πατέρας της, Joseph Newton, προσπάθησε να εντοπίσει τα ίχνη τους. Όπως δήλωσε στο WLKY, η τελευταία επικοινωνία που είχε με την σύζυγό του ήταν κάποια στιγμή μεταξύ 1984 και 1985, πριν εκείνη εξαφανιστεί τελείως.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες για τον εντοπισμό της Debra και της Michelle συνεχίστηκαν μέχρι το 2000. Τότε, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς οι εισαγγελείς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον Joseph, σύμφωνα με το WFTV9.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Michelle αφαιρέθηκε από τις εθνικές βάσεις δεδομένων αγνοούμενων παιδιών, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Εκείνη την περίοδο θα ήταν περίπου 25 ετών.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2016, έπειτα από αίτημα μέλους της οικογένειας, ωστόσο δεν υπήρξαν ουσιαστικές εξελίξεις μέχρι που η αστυνομία έλαβε μια εξαιρετικά στοχευμένη πληροφορία μέσω του Crime Stoppers το 2025.

Η καθοριστική πληροφορία οδήγησε τις Αρχές στο σπίτι της Debra, στο The Villages της Φλόριντα, στις 24 Νοεμβρίου. Εκείνη ζούσε στη γνωστή κοινότητα συνταξιούχων με το όνομα «Sharon Nealy» και είχε στο πλευρό της έναν νέο σύντροφο, σύμφωνα με το WFTV9.

Σε πλάνα που εξασφάλισε το WESH 2, ένα περιπολικό φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι της Debra. Ένας φίλος αστειεύτηκε λέγοντας: «Έρχονται για σένα, Sharon!», όπως ακούγεται στο βίντεο.

Η Debra το πήρε στην πλάκα και γέλασε, όμως ένας από τους αστυνομικούς δήλωσε ξεκάθαρα ότι πράγματι «είμαστε εδώ για εσάς, κυρία μου».

Αφού πέρασαν χειροπέδες στη Debra —η οποία στο παρελθόν βρισκόταν στη λίστα του FBI με τους «8 πιο καταζητούμενους φυγάδες για γονική αρπαγή»— οι αστυνομικοί πήγαν στην πόρτα της Michelle και, με ιδιαίτερη προσοχή, κατέρριψαν την πραγματικότητα που γνώριζε μέχρι τότε.

«Δεν είσαι αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Είσαι αγνοούμενη. Είσαι η Michelle Marie Newton», της είπαν οι αστυνομικοί, όπως δήλωσε η ίδια στο WLKY.

Στη συνέχεια, η Michelle επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον και άρχισε να οργανώνει την πολυαναμενόμενη επανένωση με τον πατέρα της.

«Ήταν πάντα στην καρδιά μας. Δεν μπορώ να περιγράψω τη στιγμή που μπήκα μέσα και μπόρεσα να αγκαλιάσω ξανά την κόρη μου», δήλωσε ο Joseph στο WLKY. «Δεν θα αντάλλασσα αυτή τη στιγμή με τίποτα. Ήταν σαν να τη βλέπω ξανά τη στιγμή που γεννήθηκε. Ήταν σαν άγγελος».

Η Debra οδηγήθηκε σε απολογία με την κατηγορία κακουργήματος για παρεμπόδιση επιμέλειας, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κοινοπολιτείας στην Κομητεία Τζέφερσον. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση που καταβλήθηκε από μέλος της οικογένειας.

Τόσο η Michelle όσο και ο Joseph ήταν παρόντες στην απολογία της. Η Michelle δεν φάνηκε να παίρνει άμεσα θέση.

«Η πρόθεσή μου είναι να στηρίξω και τους δύο σε όλη αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσω να τους βοηθήσω να κλείσουν την υπόθεση, ώστε να μπορέσουμε όλοι να θεραπευτούμε», δήλωσε στο WLKY.