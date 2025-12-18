Απολογούνται σήμερα ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το φορτίο με την κοκαΐνη – Ο ρόλος του 73χρονου συνεργού του

Σύνοψη από το

  • Ο επονομαζόμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ», εγκέφαλος ενός παγκόσμιου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή Πειραιά, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.
  • Ο 61χρονος ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στην αλιεία για τον συντονισμό διεθνών μεταφορών ναρκωτικών, τη στρατολόγηση πληρωμάτων και την προετοιμασία σκαφών.
  • Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας 73χρονος, το «δεξί χέρι» του αρχηγού στη Λατινική Αμερική, ενώ η οργάνωση περιλάμβανε και «αχυράνθρωπους» για την κατοχή σκαφών και μέλη πληρωμάτων για τη μεταφορά ναρκωτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος κοκα

Ένα ολόκληρο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο είχε στήσει ο επονομαζόμενος ως «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος σήμερα (18/12) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο 61χρονος ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης καθώς εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακονταετίας τουλάχιστον, αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Επίσης διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, ο οποίος ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού και ουσιαστικά δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

Κομβική για τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν και η συμβολή ενός 38χρονου μέλους, το οποίο αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, λειτουργούσαν ομοίως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες, οι οποίοι σήμερα, Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προκειμένου να απολογηθούν, οι οποίοι παραλάμβαναν τα ναρκωτικά και τα παρέδιδαν σε συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίμονη φαγούρα στα πόδια: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται – Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το λάβουν

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
10:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Φωτογραφίες αναγνώστη

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 18/12 στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Όπως βλ...
08:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» κακοκαιρίες – Πώς θα εξελιχθεί έως την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ η Πρ...
08:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Αλιφέρη: «Καλή σου ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδελφέ» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Συγκινεί η Μαρία Αλιφέρη με την ανάρτησή της για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελ...
08:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας – Η απόφαση της οικογένειάς του

Το μεσημέρι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα