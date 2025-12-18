Εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Σύνοψη από το

  • Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρίσκονται στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης».
  • Έντονη είναι επίσης η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, την οποία οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

αγρότες Βρυξέλλες

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρίσκονται στους δρόμους των Βρυξελλών ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών, αναμένονται σημαντικές διαταραχές στους δρόμους και στο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών των Βρυξελλών. Σχεδόν 8.000 διαδηλωτές και περισσότερα από 500 τρακτέρ αναμένονται στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με την Le Soir.

«Ο εσωτερικός περιφερειακός δρόμος των Βρυξελλών πιθανότατα θα κλείσει για την κυκλοφορία, όπως και η διασταύρωση Arts-Loi. Δρόμοι κοντά στην Rue de la Loi και την Ευρωπαϊκή Συνοικία ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν κυκλοφοριακές διαταραχές», προβλέπει η αστυνομία της πρωτεύουσας των Βρυξελλών, Ixelles. Επιπλέον, λόγω της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, η σήραγγα Reyers θα είναι κλειστή από τις 17 έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με τη copa-cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ. Όπως επισημαίνει η copa-cogeca, η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης», τις οποίες οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα έντονη είναι η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία, σύμφωνα με τη copa-cogeca, οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται επίσης η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Στην κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένονται περίπου 10.000 αγρότες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίμονη φαγούρα στα πόδια: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται – Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

5 ασκήσεις που εξαφανίζουν το «σωσίβιο» πιο γρήγορα από τους κοιλιακούς μετά τα 50

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν το λάβουν

Οφειλές προς το Δημόσιο: «Φρένο» στα σενάρια για νέα ρύθμιση – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
10:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών και βρέθηκε ζωντανή 42 χρόνια μετά – Μεγάλωσε με άλλο όνομα και δεν γνώριζε ότι είχε συμβεί

Μια γυναίκα που είχε απαχθεί όταν ήταν μόλις 3 ετών βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της, π...
09:37 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το διάγγελμα, η πτώση στις δημοσκοπήσεις και το… χάος που κληρονόμησε από τον Μπάιντεν

Σε ένα σπάνιο διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύτηκε ...
06:47 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οριστική άρση κυρώσεων κατά της Συρίας – Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της πρ...
06:39 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur

Την ώρα που στο COREPER εξελίσσονταν κρίσιμες τεχνικές διαπραγματεύσεις για τις ρήτρες ασφαλεί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα