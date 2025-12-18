Άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα: Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» κακοκαιρίες – Πώς θα εξελιχθεί έως την Πρωτοχρονιά

  • Με άστατο καιρό αναμένεται να κυλήσουν η παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, με βροχές στα πεδινά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
  • Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης «ξεκλειδώνει» την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδοχικές κακοκαιρίες, με τα πιο έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια.
  • Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η Πρωτοχρονιά ενδέχεται να βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ η Πρωτοχρονιά ενδέχεται να κάνει «ποδαρικό» στη χώρα με πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με παροδικές νεφώσεις – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά διαδοχικών κακοκαιριών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένεται κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ δυτικότερα και βορειότερα οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη επικίνδυνων φαινομένων.

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας, λόγω ασθενούς ψυχρής εισβολής, γεγονός που ενδέχεται να ευνοήσει χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα. Σταδιακά, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου, το κρύο θα γίνεται πιο αισθητό.

Αν τα προγνωστικά στοιχεία διατηρηθούν, η Πρωτοχρονιά ενδέχεται να βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, σηματοδοτώντας ουσιαστική αλλαγή του καιρού με την έλευση του νέου έτους.

Χριστούγεννα με βροχές – Αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Με άστατο καιρό αναμένεται να κυλήσουν η παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, καθώς από το Σαββατοκύριακο αλλάζει το σκηνικό και μπαίνει σε τροχιά κακοκαιρίας μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν βροχές στα πεδινά, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στο Αιγαίο, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις, χωρίς ωστόσο ενδείξεις για χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ κατά διαστήματα βροχές θα σημειωθούν και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Θεσσαλίας. Στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με λιγότερα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία την ημέρα των Χριστουγέννων θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 12–15 βαθμούς στα βόρεια και τους 15–17 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, ενώ στα ορεινά το κρύο θα είναι πιο έντονο.

Παρά την αστάθεια, δεν προβλέπεται γενικευμένη κακοκαιρία που να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ωστόσο απαιτείται προσοχή σε περιοχές με τοπικά ισχυρές βροχές, ιδιαίτερα σε νότιες και νησιωτικές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καιρός των Χριστουγέννων θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, με εναλλαγές βροχής και διαστήματα βελτίωσης, ενώ πιο χειμωνιάτικες συνθήκες φαίνεται να μετατίθενται προς το τέλος του χρόνου και την Πρωτοχρονιά.

