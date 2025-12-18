Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με παροδικές νεφώσεις – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα (18/12) σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό παραμένει σταθερό, με παροδικές τοπικές νεφώσεις κατά τόπους και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, εξαιτίας τοπικών ομιχλών στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα, ωστόσο, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και κατά τόπους θα φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές από 15 έως 18 βαθμούς, ενώ στα νότια της χώρας αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Παράλληλα, κατά τις πρωινές ώρες, παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσοχή στις μετακινήσεις.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «για την Πέμπτη, στην Αττική περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και γενικά αίθριο ουρανό σε όλη τη χώρα, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Ασθενείς, μεταβλητοί άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, 2 με 4 μποφόρ και βοριάδες στα ανατολικά, 3 με 4, στα Δωδεκάνησα έως και 5. Η θερμοκρασία, με παγετό το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά, θα φτάσει το μεσημέρι στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές στους 16 με 18, στα νοτιότερα τμήματα και τα νησιά στους 18 με 19.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και βοριάδες αργότερα μέχρι 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες και γενικά αίθριο ουρανό με αραιές νεφώσεις, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 3 έως 14-15 βαθμούς. Την Παρασκευή, τώρα, περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ!».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και τις πρωινές και νυχτερινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025