Καούρα: Το μπαχαρικό που είναι «εξίσου αποτελεσματικό» με την ομεπραζόλη, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα φυσικό συστατικό βρίσκεται στο επίκεντρο νέων επιστημονικών ερευνών, καθώς φαίνεται να προσφέρει ανακούφιση από την καούρα, την παλινδρόμηση και τη δυσπεψία, με αποτελεσματικότητα που μπορεί να συγκριθεί με εκείνη ενός από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα για το στομάχι. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση και ιατρική καθοδήγηση πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη θεραπεία.

Τι είναι η ομεπραζόλη και πώς λειτουργεί

Η ομεπραζόλη συνταγογραφείται ευρέως για την καούρα και τη δυσπεψία, καθώς ανήκει στους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs), οι οποίοι μειώνουν την παραγωγή οξέος στο στομάχι. Η μείωση των γαστρικών οξέων βοηθά στην επούλωση ερεθισμένων ή κατεστραμμένων ιστών στον οισοφάγο, το στομάχι και το λεπτό έντερο.

Η ομεπραζόλη διατίθεται χωρίς συνταγή για βραχυχρόνια χρήση (έως 14 ημέρες) και με ιατρική συνταγή για σοβαρότερες περιπτώσεις Χρησιμοποιείται επίσης για:

έλκος στομάχου

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

λοίμωξη από Helicobacter pylori

Για πόσο καιρό πρέπει να λαμβάνεται η ομεπραζόλη

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το πρόβλημα υγείας και τη δοσολογία που έχει συστήσει ο γιατρός. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του γιατρού και να ολοκληρώνετε τη θεραπεία, ακόμη κι αν τα συμπτώματα παρουσιάσουν βελτίωση νωρίτερα.

Οι κίνδυνοι από τη μακροχρόνια χρήση ομεπραζόλης

Παρότι είναι αποτελεσματική, η παρατεταμένη χρήση ομεπραζόλης αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών, γι’ αυτό και απαιτείται τακτική παρακολούθηση από γιατρό.

Η συνεχής καταστολή των γαστρικών οξέων μπορεί να προκαλέσει:

μειωμένη απορρόφηση μαγνησίου

ανεπάρκεια βιταμίνης Β12

μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου και σιδήρου

Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο:

καταγμάτων οστών

νεφρικής βλάβης

Άλλες πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν:

πολύποδες στο στομάχι

άνοια

καρδιακά και ηπατικά προβλήματα

Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων

Το στομαχικό οξύ καταστρέφει φυσιολογικά τα επιβλαβή βακτήρια που εισέρχονται στον οργανισμό. Η καταστολή του μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο:

πνευμονίας της κοινότητας (Community-Acquired Pneumonia – CAP είναι μια αναπνευστική λοίμωξη που προκαλείται από μικρόβια, όπως πνευμονιόκοκκος, μυκόπλασμα)

λοίμωξης από Clostridioides difficile, που προκαλεί σοβαρή διάρροια και κοιλιακό άλγος

Ποιο είναι το μπαχαρικό και πώς μπορεί να βοηθήσει στην καούρα και την παλινδρόμηση

Σύμφωνα με ειδικούς υγείας, ένα συγκεκριμένο μπαχαρικό κουζίνας ενδέχεται να είναι εξίσου αποτελεσματικό με την ομεπραζόλη, χωρίς τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη μακροχρόνια χρήση της.

Ο Dr Michael Ruscio, γιατρός φυσικής ιατρικής (DC, DNM), κλινικός ερευνητής και συγγραφέας, υποστηρίζει ότι η κουρκουμίνη, το δραστικό συστατικό του κουρκουμά, μπορεί να προσφέρει παρόμοια ανακούφιση από καούρα, παλινδρόμηση και δυσπεψία.

Σε πρόσφατο βίντεο στο YouTube, ο γιατρός ενημέρωσε τους περίπου 145.000 συνδρομητές του ότι η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της καούρας και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης χωρίς τη χρήση PPIs.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας παρουσιάσω μία πολύ σημαντική μελέτη που δείχνει πόσο ισχυρές μπορούν να είναι οι αντιφλεγμονώδεις παρεμβάσεις. Σίγουρα έχετε ακούσει για την κουρκουμίνη, αυτό το αντιφλεγμονώδες μπαχαρικό. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη του 2023 συνέκρινε την ομεπραζόλη με κουρκουμίνη, σε δόση δύο γραμμαρίων ημερησίως, για έναν μήνα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η κουρκουμίνη και η ομεπραζόλη είχαν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα στη λειτουργική δυσπεψία».

Η λειτουργική δυσπεψία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει συμπτώματα όπως:

αίσθημα πληρότητας

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ)

καούρα και δυσπεψία

«Είναι εντυπωσιακό ότι η κουρκουμίνη, η οποία έχει και άλλα οφέλη, όπως η μείωση των πόνων στις αρθρώσεις, είναι εξίσου αποτελεσματική με την ομεπραζόλη — χωρίς τις μακροχρόνιες επιπλοκές της καταστολής των γαστρικών οξέων».

Πώς δρα η κουρκουμίνη στον οργανισμό

Η κουρκουμίνη διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και έντονη αντιοξειδωτική δράση. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον οισοφάγο που προκαλείται από τα στομαχικά οξέα.

Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη μπορεί να προστατεύει τον γαστρικό βλεννογόνο και να μειώνει βλάβες από φάρμακα και ερεθιστικούς παράγοντες. Η μελέτη του 2023 στην οποία αναφέρεται ο Dr Ruscio δημοσιεύτηκε στα BMJ Journals με τίτλο «Curcumin and proton pump inhibitors for functional dyspepsia: a randomised, double-blind controlled trial» έδειξε τα εξής:

ημερήσια χορήγηση κουρκουμίνης προσέφερε παρόμοια ανακούφιση από τα συμπτώματα δυσπεψίας με την ομεπραζόλη

δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωσαν ότι παρουσιάστηκε επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας σε υπέρβαρα άτομα που λάμβαναν κουρκουμίνη. Παράλληλα, τονίζουν ότι η διάρκεια της μελέτης ήταν περιορισμένη και υπάρχει έλλειψη μακροχρόνιων δεδομένων. Γι’ αυτό επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες.

Παρ’ όλα αυτά καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα: «Αυτή η πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη παρέχει ιδιαίτερα αξιόπιστα δεδομένα για τη θεραπεία της λειτουργικής δυσπεψίας. Τα νέα ευρήματα ενδέχεται να δικαιολογούν τη χρήση της κουρκουμίνης στην κλινική πράξη».

Τι είναι η δυσπεψία

Η δυσπεψία (χρόνια δυσπεψία) χαρακτηρίζεται από:

επίμονο ή επαναλαμβανόμενο πόνο στο άνω μέρος της κοιλιάς

φούσκωμα

ρέψιμο

ναυτία

αίσθημα πρόωρου κορεσμού

Μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα στον:

οισοφάγο

στόμαχο

δωδεκαδάκτυλο

Σημαντική προειδοποίηση από τους ειδικούς

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να αντικαθιστάτε συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή.. Η συζήτηση με τον γιατρό ή τον γενικό ιατρό σας είναι απαραίτητη ώστε να επιλέξετε την ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση των συμπτωμάτων σας.

Σε τι άλλο είναι ωφέλιμη η κουρκουμίνη

Η κουρκουμίνη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, το οποίο συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα του οργανισμού και να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση, καθώς και σε ασθένειες όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος.

Έρευνες δείχνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να:

ανακουφίσει τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας

μειώσει τη φλεγμονή στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

περιορίσει τον πόνο και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων

Ορισμένες μελέτες μάλιστα υποστηρίζουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με ορισμένα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) στη μείωση του πόνου, χωρίς όμως τις ίδιες παρενέργειες.

Οφέλη για τον εγκέφαλο και τη μνήμη

Η κουρκουμίνη φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου, αυξάνοντας τα επίπεδα της ορμόνης BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor).

Η BDNF παίζει καθοριστικό ρόλο:

στη μνήμη

στη μάθηση

στη νευροπλαστικότητα

Λόγω αυτής της δράσης, οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η κουρκουμίνη να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση με την ηλικία και να προσφέρει προστασία έναντι νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Πιθανή προστασία της καρδιάς

Η κουρκουμίνη ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω της μείωσης της φλεγμονής, του οξειδωτικού στρες και πιθανώς μέσω της ρύθμισης της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν τη χρήση κουρκουμίνης

Παρόλο που τα οφέλη της είναι πολλά, υπάρχουν και σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιοι αναφέρουν ότι ο κουρκουμάς ή τα συμπληρώματα κουρκουμίνης επιδεινώνουν τα συμπτώματα παλινδρόμησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη φυσική οξύτητα της κουρκουμίνης (pH 4–5) ή στο ότι σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να διεγείρει την παραγωγή γαστρικών οξέων

Προσοχή στα συμπληρώματα κουρκουμίνης

Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε γιατρό πριν λάβετε κουρκουμίνη για καούρα ή παλινδρόμηση, ειδικά αν έχετε υποκείμενα νοσήματα ή λαμβάνετε άλλα φάρμακα. Επιπλέον η κουρκουμίνη δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό και συχνά συνδυάζεται με εκχύλισμα μαύρου πιπεριού (πιπερίνη) για καλύτερη απορρόφηση. Ωστόσο, η πιπερίνη μπορεί επίσης να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την παλινδρόμηση σε άτομα με ευαισθησία.