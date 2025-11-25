Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Προσθέστε 1 υλικό στη ντοματοσούπα για να μειώσετε την οξύτητα – Είναι πιο αποτελεσματικό από τη ζάχαρη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Προσθέστε 1 υλικό στη ντοματοσούπα για να μειώσετε την οξύτητα - Είναι πιο αποτελεσματικό από τη ζάχαρη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν λατρεύετε τις ντοματοσούπες και τις σάλτσες ντομάτας αλλά συχνά σας ταλαιπωρεί η καούρα ή η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, υπάρχει μια απλή λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ένα μόνο φυσικό υλικό, που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, μπορεί να μειώσει την οξύτητα της ντομάτας πιο αποτελεσματικά από τη ζάχαρη και να κάνει τα πιάτα σας πολύ πιο εύπεπτα. Ανακάλυψε ποιο είναι και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά για πιο νόστιμες και φιλικές προς το στομάχι ντοματοσούπες και σάλτσες.

Ύπνος: Ειδικός προειδοποιεί για 5 ποτά που αυξάνουν τον κίνδυνο παλινδρόμησης οξέων – «Είναι καλό να τα αποφεύγετε πριν κοιμηθείτε»

Το μυστικό υλικό που μειώνει την οξύτητα στις ντομάτες

Οι ντοματοσούπες και οι σάλτσες ντομάτας είναι νόστιμες και ιδανική επιλογή για τις κρύες μέρες. Όμως, μπορεί να προκαλέσουν έντονη ενόχληση σε όσους υποφέρουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (acid reflux). Η φυσική οξύτητα της ντομάτας μπορεί να ερεθίσει τον οισοφάγο και να προκαλέσει συμπτώματα παλινδρόμησης.

Σύμφωνα με έναν food expert στο Instagram, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να μειώσετε το οξύ στη ντοματοσούπα ή τη σάλτσα ντομάτας. Το μυστικό είναι η προσθήκη μαγειρικής σόδας.

Ύπνος: Ποια είναι η καλύτερη θέση όταν κοιμάστε για να ανακουφιστείτε από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Tim Frey προσθέτει μια πρέζα μαγειρική σόδα στη ντοματοσούπα, η οποία αρχίζει αμέσως να αφρίζει. Όπως εξήγησε, ακόμη και ελάχιστη ποσότητα μπορεί να μειώσει αισθητά την οξύτητα, καθιστώντας το πιάτο πολύ πιο εύπεπτο για όσους υποφέρουν από καούρες ή παλινδρόμηση.

«Μια κουταλιά μαγειρική σόδα στη ντοματοσούπα ή τη σάλτσα μειώνει το οξύ κάνοντάς την πιο ήπια για όσους έχουν προβλήματα όξινης παλινδρόμησης. Απλώς ανακατέψτε καλά και αφήστε να μαγειρευτεί άλλα 20 λεπτά, γιατί η άψητη σόδα δεν έχει καλή γεύση», αναφέρει ο ειδικός.

Για περίπου 5,6 λίτρα ντοματοσούπας, χρησιμοποίησε 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα.

Γιατί η ζάχαρη δεν δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική

Πολλοί προσθέτουν ζάχαρη για να “κόψει” την οξύτητα της ντομάτας, αλλά ο Tim εξηγεί ότι η ζάχαρη δεν μειώνει πραγματικά την οξύτητα, απλώς κάνει το φαγητό πιο γλυκό. Αντίθετα, η μαγειρική σόδα εξουδετερώνει χημικά το οξύ, μειώνοντας ουσιαστικά το pH της σάλτσας ή της σούπας.

Τι λένε όσοι το δοκίμασαν

Στα σχόλια, πολλοί ευχαρίστησαν τον Tim για το tip, ενώ άλλοι τόνισαν ότι η σόδα αλλάζει αρκετά τη γεύση επειδή μειώνει δραστικά την οξύτητα – κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τη μέθοδο.

Ένας χρήστης είπε: «Λατρεύω τις κόκκινες σάλτσες, αλλά μου διαλύουν το στομάχι. Σε ευχαριστώ!». Παράλληλα, ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Δεν είναι καν κόλπο, είναι χημεία! Η μαγειρική σόδα εξουδετερώνει το οξύ». Ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Προσοχή, η γεύση αλλάζει πολύ. Ίσως είναι πιο εύκολο να πάρεις ένα αντιόξινο μετά το γεύμα».

 

Πώς να ανακουφίσετε μόνοι σας την καούρα και την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως το υπερβολικό βάρος, το κάπνισμα, η εγκυμοσύνη, το άγχος και η στρεσογόνα καθημερινότητα, καθώς και από αύξηση ορμονών όπως η προγεστερόνη και τα οιστρογόνα.

Συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Το βασικό σύμπτωμα είναι η καούρα — ένα κάψιμο στο κέντρο του στήθους. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν:

  • δυσάρεστη ξινή γεύση στο στόμα,
  • βήχας, λόξυγκας, βραχνάδα,
  • κακοσμία στόματος,
  • φούσκωμα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα

Για να περιορίσετε την καούρα και την όξινη παλινδρόμηση:

Καταναλώστε μικρότερα και πιο συχνά γεύματα

  • Χάστε βάρος αν είστε υπέρβαροι
  • Βρείτε τρόπους χαλάρωσης (αναπνοές, διαλογισμό, ήπια άσκηση)

Τι πρέπει να αποφεύγετε

  • Αποφύγετε τροφές ή ροφήματα που σας ενοχλούν
  • Μην τρώτε 3–4 ώρες πριν τον ύπνο
  • Αποφύγετε στενά ρούχα γύρω από τη μέση
  • Μην καπνίζετε
  • Περιορίστε το αλκοόλ
  • Μην σταματάτε φάρμακα που σας έχουν συνταγογραφηθεί χωρίς ιατρική συμβουλή

Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και να προστατέψετε την υγεία του πεπτικού σας συστήματος.

