Καούρα: Η 15λεπτη ρουτίνα από φαρμακοποιό που προσφέρει ανακούφιση με φυσικό τρόπο

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Καούρα: Η 15λεπτη ρουτίνα από φαρμακοποιό που προσφέρει ανακούφιση με φυσικό τρόπο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η καούρα στο στομάχι είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα της καθημερινότητας, ειδικά μετά τα γεύματα ή σε περιόδους έντονου στρες. Αντί να βασίζεστε σε χάπια και αντιόξινα (φάρμακα που εξουδετερώνουν το στομαχικό οξύ και προσφέρουν ταχεία ανακούφιση από συμπτώματα όπως καούρα, φούσκωμα και δυσπεψία), η φαρμακοποιός Deborah Grayson αποκαλύπτει μια φυσική 15λεπτη ρουτίνα που βοηθά το σώμα να ανακουφιστεί από την καούρα, βελτιώνει την πέψη και ηρεμεί το νευρικό σύστημα.

Ύπνος: Αυτή είναι η χειρότερη θέση ύπνου εάν η καούρα σας ξυπνάει στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με ειδικούς

Τι προκαλεί την καούρα και πώς να τη σταματήσετε με φυσικό τρόπο

Η καούρα στο στήθος είναι ένα σύμπτωμα που πολλοί αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αντί όμως να καταφεύγετε αμέσως σε φάρμακα, μια απλή 15λεπτη ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει να ανακουφιστείτε από την ενόχληση και να ενισχύσετε τη φυσική λειτουργία της πέψης.

Η καούρα προκαλείται όταν τα οξέα του στομάχου ανεβαίνουν προς τον οισοφάγο, δημιουργώντας μια αίσθηση καψίματος. Αν το φαινόμενο είναι συχνό, μπορεί να υποδηλώνει γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Παρότι τα αντιόξινα ή οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων συχνά προσφέρουν ανακούφιση, η μακροχρόνια χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση.

Άνδρας που υπέφερε για χρόνια από καούρα ανακάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο τρίτου σταδίου – «Αυτό ήταν το Νο1 σύμπτωμα που αγνόησα»

Η φαρμακοποιός και διατροφολόγος Deborah Grayson, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, προτείνει μια φυσική, 15λεπτη ρουτίνα για την αντιμετώπιση της καούρας. Η ειδικός εξηγεί ότι το άγχος και η ανησυχία είναι βασικοί παράγοντες που προκαλούν ή επιδεινώνουν την καούρα. Επιπλέον, πικάντικες τροφές, κάπνισμα, παχυσαρκία και εγκυμοσύνη μπορούν να προκαλέσουν ενοχλητικά συμπτώματα.

Το πεπτικό μας σύστημα ελέγχεται από το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, γνωστό και ως “rest and digest” (αντίδραση “ανάπαυσης και πέψης”. Όταν όμως βρισκόμαστε σε στρες, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ή αλλιώς “fight or flight” (αντίδραση “πάλης ή φυγή), το οποίο επιβραδύνει την πέψη.

Η 15λεπτη ρουτίνα που βοηθά στη φυσική ανακούφιση της καούρας

  • Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον πριν το γεύμα σας
  • Δοκιμάστε μια άσκηση αναπνοής 5 λεπτών
  • Φάτε αργά και συνειδητά

Η Grayson, γνωστή στο TikTok ως “Godmother of Pharmacology”, εξηγεί ότι όλα ξεκινούν από τον εγκέφαλο και την ψυχική ηρεμία.

Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον πριν το γεύμα σας

Ακόμα κι αν πρόκειται για έτοιμο φαγητό, αφιερώστε λίγο χρόνο να επικεντρωθείτε στη γεύση, τη μυρωδιά και την αίσθηση του φαγητού. Αποφύγετε την οθόνη της τηλεόρασης ή το κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Δοκιμάστε μια άσκηση αναπνοής 5 λεπτών

Η “εναλλασσόμενη αναπνοή από τα ρουθούνια” είναι μια απλή τεχνική χαλάρωσης:

  1. Κλείστε το δεξί ρουθούνι με τον δείκτη και εισπνεύστε βαθιά από το αριστερό.
  2. Κλείστε το αριστερό και εκπνεύστε από το δεξί.
  3. Συνεχίστε εναλλάξ για 5 λεπτά.
  4. Ακόμα και 2 λεπτά είναι αρκετά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “rest and digest”.

Φάτε αργά και συνειδητά

Η Deborah επισημαίνει: «Ζούμε σε μια κουλτούρα ταχύτητας. Τρώμε στο πόδι ή μπροστά στον υπολογιστή, χωρίς να δίνουμε προσοχή στο φαγητό μας. Όμως το πεπτικό σύστημα χρειάζεται ηρεμία και επίγνωση για να λειτουργήσει σωστά». Η αργή και συνειδητή κατανάλωση φαγητού βοηθά το σώμα να απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά, μειώνει το φούσκωμα και προάγει τη γενικότερη υγεία του εντέρου.

Συμπερασματικά, εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε την καούρα με φυσικό τρόπο, η 15λεπτη ρουτίνα της Deborah Grayson μπορεί να είναι η λύση. Μόλις 15 λεπτά την ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη πέψη, να μειώσουν την καούρα και να υποστηρίξουν τη φυσική ισορροπία του οργανισμού, χωρίς φάρμακα.

@tgopharm How does omeprazole actually stop heartburn? This acid-reducing medication works by targeting the proton pumps in your stomach. If you’re taking omeprazole for reflux, ulcers, or indigestion, here’s what it’s doing inside your body. #omeprazole #heartburnrelief #acidreflux #medicationexplained #pharmacisttips #protonpumpinhibitor #guthealth #acidrefluxremedy ♬ original sound – The Godmother of Pharmacology

22:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

06:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

22:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

06:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

