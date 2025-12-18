ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Σύνοψη από το

  • Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε η Ταϊπέι.
  • Το νέο πακέτο συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών.
  • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, στην προεδρία, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ταϊπέι εκφράζοντας «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της νήσου, το νέο πακέτο συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

