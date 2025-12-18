Αλεξάνδρα Ούστα: «Αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν η ορθολογική του σκέψη»

Σύνοψη από το

  • Η Αλεξάνδρα Ούστα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», όπου μίλησε για τη ζωή της, την υποκριτική, τη σχέση της με τον σύζυγό της Γιάννη Σαρακατσάνη και τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η σχέση της με τον Γιάννη Σαρακατσάνη δεν ήταν «κινηματογραφική», ενώ τόνισε πως «αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν ότι εκείνη τη στιγμή είδα να ξεδιπλώνεται μια ορθολογική σκέψη».
  • Αναφορικά με τη δημοσιότητα, δήλωσε πως δεν την ενοχλεί να τη δουν με μαγιό, αλλά το να τη φωτογραφίζουν κρυφά. Ξεκαθάρισε δε, πως «αν δω ότι φωτογραφίζουν τον γιο μου θα μου γυρίσει το μάτι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλεξάνδρα Ούστα: «Αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν η ορθολογική του σκέψη»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε η Αλεξάνδρα Ούστα, η οποία μίλησε για τη διαδρομή της στη ζωή και την υποκριτική, τη σχέση της με τον σύζυγό της Γιάννη Σαρακατσάνη αλλά και τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τα όρια που θέτει στην προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση της με τον Γιάννη Σαρακατσάνη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν σε καμία περίπτωση «κινηματογραφική». «Η ιστορία μας δεν ήταν χολιγουντιανή στιγμή, ήταν από τις στιγμές που αφού επιβιώσαμε από μια πτώση με τη βέσπα που είχαμε από το δεύτερό μας ραντεβού».

Στη συνέχεια εξήγησε τι ήταν αυτό που την τράβηξε από την αρχή στον άντρα της, αποκαλύπτοντας πως την κέρδισε ο τρόπος σκέψης του: «Για μένα αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν ότι εκείνη τη στιγμή είδα να ξεδιπλώνεται μια ορθολογική σκέψη. Τη δεδομένη στιγμή δεν χρειαζόταν να είναι συναισθηματικός και δεν ήταν, οπότε το αναγνώρισα και το αγόρασα αυτό. Και στην πορεία είδα κι άλλα στοιχεία στον χαρακτήρα του, είδα το χιούμορ, τις ευαισθησίες του, το χιούμορ του».

Η συζήτηση πέρασε και στη σχέση της με τη δημοσιότητα και στον τρόπο που διαχειρίζεται την έκθεση, με την ίδια να εξηγεί πως δεν έχει πρόβλημα να την δουν με μαγιό στην παραλία, αλλά την ενοχλεί όταν κάποιος προσπαθεί να τη φωτογραφίσει κρυφά. «Δεν έχω πρόβλημα με το να με δει κάποιος στο μαγιό στην παραλία. Ότι πάει κάποιος να με φωτογραφίσει κρυφά, αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο, είτε είναι η κυρία δίπλα είτε είναι παπαράτσι».

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Ούστα ξεκαθάρισε πως άλλο είναι να την φωτογραφίσουν την ίδια και άλλο τον γιο της, τονίζοντας με έντονο ύφος: «Αν δω ότι φωτογραφίζουν τον γιο μου θα μου γυρίσει το μάτι. Αν γινόταν τώρα σε εμένα δεν θα με ένοιαζε τόσο, αυτά γίνονταν πριν από δεκαετίες, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
05:08 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μιχάλης Αεράκης: «Της είπα “θέλω να κάνουμε σπιτικό, αλλά υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις…”»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Μιχάλης Αεράκης, μιλώντας με τον δικό του, ά...
01:05 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση για το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η επιθυμία της οικογένειας

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 73 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, μετά α...
23:48 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Κρίτα για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ»

Tην Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο MEGA το reunion του ...
22:39 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Χρίστος Αντωνιάδης: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα