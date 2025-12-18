Αλεξάνδρα Ούστα: «Αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν η ορθολογική του σκέψη»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα βρέθηκε η Αλεξάνδρα Ούστα, η οποία μίλησε για τη διαδρομή της στη ζωή και την υποκριτική, τη σχέση της με τον σύζυγό της Γιάννη Σαρακατσάνη αλλά και τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τα όρια που θέτει στην προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση της με τον Γιάννη Σαρακατσάνη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν σε καμία περίπτωση «κινηματογραφική». «Η ιστορία μας δεν ήταν χολιγουντιανή στιγμή, ήταν από τις στιγμές που αφού επιβιώσαμε από μια πτώση με τη βέσπα που είχαμε από το δεύτερό μας ραντεβού».

Στη συνέχεια εξήγησε τι ήταν αυτό που την τράβηξε από την αρχή στον άντρα της, αποκαλύπτοντας πως την κέρδισε ο τρόπος σκέψης του: «Για μένα αυτό που με τρέλανε στον σύζυγό μου ήταν ότι εκείνη τη στιγμή είδα να ξεδιπλώνεται μια ορθολογική σκέψη. Τη δεδομένη στιγμή δεν χρειαζόταν να είναι συναισθηματικός και δεν ήταν, οπότε το αναγνώρισα και το αγόρασα αυτό. Και στην πορεία είδα κι άλλα στοιχεία στον χαρακτήρα του, είδα το χιούμορ, τις ευαισθησίες του, το χιούμορ του».

Η συζήτηση πέρασε και στη σχέση της με τη δημοσιότητα και στον τρόπο που διαχειρίζεται την έκθεση, με την ίδια να εξηγεί πως δεν έχει πρόβλημα να την δουν με μαγιό στην παραλία, αλλά την ενοχλεί όταν κάποιος προσπαθεί να τη φωτογραφίσει κρυφά. «Δεν έχω πρόβλημα με το να με δει κάποιος στο μαγιό στην παραλία. Ότι πάει κάποιος να με φωτογραφίσει κρυφά, αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο, είτε είναι η κυρία δίπλα είτε είναι παπαράτσι».

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Ούστα ξεκαθάρισε πως άλλο είναι να την φωτογραφίσουν την ίδια και άλλο τον γιο της, τονίζοντας με έντονο ύφος: «Αν δω ότι φωτογραφίζουν τον γιο μου θα μου γυρίσει το μάτι. Αν γινόταν τώρα σε εμένα δεν θα με ένοιαζε τόσο, αυτά γίνονταν πριν από δεκαετίες, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος».