Βραζιλία: Το Κογκρέσο ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του πρώην προέδρου Μπολσονάρου

  • Σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ποινή του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ενέκρινε χθες το Κογκρέσο της Βραζιλίας.
  • Ο Μπολσονάρου είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η ποινή του θα μπορούσε να μειωθεί σε μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες.
  • Ο νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στο νόμο αυτόν.
Σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ποινή του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ενέκρινε χθες το Κογκρέσο της Βραζιλίας.

Ο Μπολσονάρου είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον προηγούμενο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που υπερψηφίστηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία του Κογκρέσου, η ποινή του θα μπορούσε να μειωθεί σε μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες.

Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στο νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

