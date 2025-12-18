Euroleague: Απρόσμενη ήττα για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη – Η βαθμολογία μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Σύνοψη από το

  • Η 16η αγωνιστική της Euroleague έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, αφού όλα τα (θεωρητικά) φαβορί γνώρισαν την ήττα, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογία.
  • Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη λύγισε στην έδρα της Μπασκόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 85-73, ένα αποτέλεσμα που έριξε τους Μονεγάσκους στο 9-7.
  • Στο ίδιο ρεκόρ υποχώρησε και η Ζαλγκίρις μετά από συντριβή, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έκανε επίδειξη δύναμης στο Βελιγράδι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Απρόσμενη ήττα για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη – Η βαθμολογία μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, αφού όλα τα (θεωρητικά) φαβορί γνώρισαν την ήττα, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη λύγισε στην έδρα της Μπασκόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 85-73. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε τους Μονεγάσκους στο 9-7, με την ισπανική ομάδα να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρώτη οκτάδα. Στο ίδιο ρεκόρ υποχώρησε και η Ζαλγκίρις, η οποία συνετρίβη στο γήπεδό της από την ανεβασμένη Αναντολού Εφές με 87-64, σε μια αναμέτρηση όπου οι Λιθουανοί δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

Σημαντική νίκη πέτυχε και η Βιλερμπάν, που μετά από αρκετό καιρό κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες, επικρατώντας εντός έδρας της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί παρουσίασαν απογοητευτική εικόνα και συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη στη φετινή διοργάνωση. Την ίδια ώρα, η Βίρτους Μπολόνια έκανε επίδειξη δύναμης στο Βελιγράδι, διαλύοντας την Παρτιζάν με 86-68, σε μια από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ
Dubai Basketball – Μακάμπι 95-97
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-77
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85
Ζαλγκίρις – Αναντολού Εφές 64-87
Βιλερμπάν – Μπάγερν 76-74
Παρτιζάν – Βίρτους 68-86
Μπασκόνια – Μονακό 85-73

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

EUROLEAGUE BASKETBALL
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
Πέμπτη
18/12		 21:05 Βαλένθια – Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι – Φενέρ
21:45 Ρεάλ – Παρί
Παρασκευή
19/12		 19:30 Εφές – Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις – Παρτίζαν
20:30 Μονακό – Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
01:29 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Η νέα ταξιδιωτική απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ πλήττει (και) τους οπαδούς Σενεγάλης – Ακτής Ελεφαντοστού

Νέες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις υπέγραψε την Τρίτη (16/12) ο Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τους...
00:49 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1 κ.δ.): Οι Γάλλοι σήκωσαν και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ που έπιασε 4 πέναλτι

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, επικρατώντας της Φλ...
23:34 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα νοκ-άουτ, οι διασταυρώσεις στους «8» κι ο δρόμος προς τον τελικό

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ απέναντι σε Καβάλα, Ηρακλή και, ...
23:13 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Η Μαρκό έστειλε τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό… μέσω Ατρόμητου

Ο ΠΑΟΚ ναι μεν επικράτησε με 4-1 της Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 5η αγωνιστική της L...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα