Ελένη Κρίτα για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ»

  • Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο MEGA το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς.
  • Η Ελένη Κρίτα, η οποία υποδύθηκε την «Μαριλένα Δορκοφίκη», μίλησε για το reunion, περιγράφοντάς το ως «ένα μεγάλο χορταστικό επεισόδιο, αφιέρωμα πιο πολύ» που θα δείξει και τους συνεργάτες μπρος και πίσω από τις κάμερες.
  • Η ηθοποιός Ελένη Κρίτα εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνάντηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ».
Tην Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο MEGA το reunion του «Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς, που λατρεύτηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού, σημείωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, με τον κόσμο ακόμα και σήμερα να παρακολουθεί το αγαπημένο σίριαλ σε επανάληψη.

Η Ελένη Κρίτα, η οποία υποδύθηκε την «Μαριλένα Δορκοφίκη», συμπεθέρα της «Ζουμπουλίας», στην επιτυχημένη σειρά, μίλησε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, για το reunion του «Παρά Πέντε».

Μιλώντας για την εκπομπή που ετοίμασαν, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Είναι ένα μεγάλο χορταστικό επεισόδιο, αφιέρωμα πιο πολύ. Θα δείτε και καινούρια πράγματα, θα δείτε και όλους τους συνεργάτες, μπρος και πίσω από τις κάμερες. Είναι μια μάζωξη που έχει και συγκίνηση και γέλιο και χαρά, όλα».

«Όταν συναντηθήκαμε ξανά, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να ήμασταν χτες εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε χαθεί και εντελώς, στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε δουλέψει και μαζί με κάποιους. Ήταν πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ», συνέχισε.

