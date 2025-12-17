Μαρίζα Ρίζου: «Θυμάμαι ότι ενώ ο μπαμπάς μου δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids» ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, στη διάρκεια της συνέντευξής της, περιέγραψε το πώς είχαν αντιμετωπίσει αρχικά οι γονείς της, την επαγγελματική ενασχόλησή της με τη μουσική. Η ερμηνεύτρια εξήγησε πως ενώ η μητέρα της και ο πατέρας της την στήριζαν πρακτικά στο καλλιτεχνικό ξεκίνημά της, ψυχικά είχαν πολύ μεγάλο άγχος.

«Δεν τους το είπα ακριβώς, δεν έγινε, ας πούμε, μέσα σε μια νύχτα. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει μια μπάντα, τους “Vantage point”, είχαμε πάρει το όνομα από μια ταινία και κάναμε κάποια live.

Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν πολύ ακόμα, γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι: “Το παιδί, αν γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο από ναρκωτικά, σίγουρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό”. Στερεότυπα. Οπότε προσπαθούσαν λίγο να το κινήσουν προς το να μην πάει εκεί η κατεύθυνση!», εξήγησε στην αρχή η Μαρίζα Ρίζου.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Με στήριξαν πάρα πολύ κυρίως οικονομικά. Δηλαδή εγώ δεν χρειάστηκε να περάσω τη δυσκολία που περνάνε άλλοι άνθρωποι, που πρέπει να δουλεύουν και σέρβις και εδώ και εκεί, για να μπορέσουν να πληρώσουν μία σχολή, για να μπορέσουν να πληρώσουν μαθήματα… Δεν είχα αυτή τη δυσκολία εγώ.

Ήταν φουλ υποστηρικτικοί πρακτικά, ψυχικά όμως με φοβερό άγχος. Δηλαδή ο μπαμπάς μου θυμάμαι ότι ενώ δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του για το αν θα έχει κόσμο. Ήταν πολύ αγχωμένος. Ερχόταν μετά ο γλυκούλης και έβλεπε κόσμο και χαιρόταν και μετά έπινε πιο πολύ. Έφευγε λιάρδα από το live γιατί δεν την πάλευε, αγχωνόταν».

20:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

