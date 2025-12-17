Νίκος Κουρής: «Θεωρώ ότι ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα για τον χωρισμό μου, τα οποία τα ξέρω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Κουρής
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Τον Νίκο Κουρή υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή τους, «Στούντιο 4», την Πέμπτη (17/12). Μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το γεγονός πως τα προσωπικά του γίνονται θέμα στις εκπομπές, σημειώνοντας πως όταν απασχόλησε τα φώτα το δέχτηκε, «υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι για εκείνον το να βλέπει την προσωπική του ζωή να γίνεται θέμα σε εκπομπές, ο Νίκος Κουρής απάντησε: «Δεν ασχολούμαι. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που καταρχάς δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Αυτό είναι η πρώτη μου αλήθεια.

Εγώ δεν έχω ποτέ κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Επίσης δεν έχω πάρει ποτέ κανέναν τηλέφωνο για να προωθήσω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα τέτοιο. Όποιος με πάρει, με πήρε, όποιος δεν με πάρει, δεν με πήρε! Το πρώτο μου επίπεδο είναι αυτό».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Αλλά τι εννοώ το δέχτηκα, δεν παραπονέθηκα σε κανέναν. Κλείστηκα στο σπίτι μου, χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική. Γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω “παιδιά δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς”. Δεν θα δώσω δηλαδή λογαριασμό. Αυτό εννοώ στη δική μου προσωπική αξιοπρέπεια».

«Δεν θέλω να ακουστεί η αλήθεια μου, γιατί η αλήθεια στα μέσα είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εγώ δεν θέλω να βγω και να υπερασπιστώ κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό μου. Ούτε να κατηγορήσω και κανέναν και οποιονδήποτε ας πούμε μιλάει για μένα. Δεν θα το κάνω, εκτός πια και αν είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό ή μηνύσιμο. Δεν θεωρώ ότι κάποιος μου φέρθηκε έτσι. Θεωρώ ότι ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα, και μιλάω για τον χωρισμό μου, τα οποία τα ξέρω», τόνισε.

