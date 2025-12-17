Βασιλιάς Κάρολος: Η κίνηση απομόνωσης προς τον αδελφό του Άντριου, στο γεύμα των Χριστουγέννων

Πρόσκληση στις ανιψιές του, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος για το χριστουγεννιάτικο γεύμα της οικογένειας, αφήνοντας έξω από την εκδήλωση τον πατέρα τους και αδελφό του, τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου.

Η παρουσία των πριγκιπισσών Ευγενίας και Βεατρίκης στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της βασιλικής οικογένειας δείχνει ότι ο βασιλιάς τις διαχωρίζει από τον ντροπιασμένο πατέρα τους, Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, δήλωσαν ειδικοί σε θέματα του βασιλικού Οίκου, μετά το γεύμα, στο οποίο παρέστησαν επίσης ο πρίγκιπας διάδοχος Ουίλιαμ με την οικογένειά του.

Την ίδια ώρα που το γεύμα ήταν σε εξέλιξη, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου έκανε μόνος ιππασία και μάλιστα υπό βροχή. Αντιθέτως οι δύο κόρες του έλαμπαν από χαρά όταν έφτασαν, την Τρίτη, μαζί, οδηγώντας, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η Ευγενία μάλιστα σηματοδότησε την εορταστική περίσταση με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σε σχήμα ζαχαροκάλαμου, σχολίασαν οι ειδικοί.

Οι πριγκίπισσες φιλοξενήθηκαν από τον Κάρολο στην ετήσια συγκέντρωση στο Λονδίνο, σε μια κίνηση που οι σχολιαστές χαρακτήρισαν ως σαφή ένδειξη υποστήριξης από τον μονάρχη. Οι δύο πριγκίπισσες προσπαθούν να ξεπεράσουν μια ταραχώδη χρονιά για την οικογένειά τους, εν μέσω της δημόσιας εκδίωξης του πατέρα τους Άντριου και της μητέρας τους, της πρώην συζύγου του, Σάρας Φέργκιουσον.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου φωτογραφήθηκε να φαίνεται δυστυχισμένος καθώς έκανε ιππασία στη βροχή, 25 μίλια μακριά, στο Windsor Great Park, αφού του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του τους τελευταίους μήνες λόγω των δεσμών του με τον παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Ο Charlie Proctor, συντάκτης της ιστοσελίδας Royal Central, έγραψε: «Εδώ και αρκετά χρόνια, η Βεατρίκη και η Ευγενία βρίσκονται σε μια κατάσταση συνταγματικής αβεβαιότητας: δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά ούτε και απλοί πολίτες. Είναι βέβαια κόρες του πρώην πρίγκιπα, αλλά το όνομα του πατέρα τους έχει γίνει συνώνυμο της διαφθοράς.

«Κάθε δημόσια εμφάνισή τους συνοδεύεται επομένως από μια σιωπηρή ερώτηση: τιμωρούνται ακούσια για τη δημόσια διαμάχη του Άντριου ή προστατεύονται προσεκτικά από αυτήν; Η απάντηση αυτής της εβδομάδας ήταν σαφής. Θα προστατευθούν.

«Το χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά δεν είναι ένα απλό οικογενειακό γεύμα, αλλά μια προσεκτικά επιλεγμένη λίστα καλεσμένων, που σηματοδοτεί ποιοι παραμένουν εντός των ορίων της βασιλικής αποδοχής», είπε ο Charlie Proctor.

Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός του Άντριου είναι «πλέον απόλυτος και σαφής», αλλά η συμμετοχή των θυγατέρων του «στέλνει το αντίθετο μήνυμα: ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους συναισθήματα, η μοναρχία δεν θα επιτρέψει την ενοχή λόγω συγγένειας».

Η Ευγενία και η Βεατρίκη συνόδευσαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ στο χθεσινό γεύμα, στο οποίο παρέστησαν και τα εγγόνια του Καρόλου, ο πρίγκιπα Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις.

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ, η Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, και η κόρη τους, η λαίδη Λουίζ, επίσης εθεάθησαν να φτάνουν στο παλάτι, όπως και ο δούκας του Κεντ, η λαίδη Σάρα Τσάτο και η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, πρώην εκδότης του The International Who’s Who, δήλωσε στη Daily Mail: «Όλα τα βασιλικά γεγονότα είναι προσεκτικά χορογραφημένα και το ετήσιο προχριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά Κάρολου, το οποίο επέστρεψε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τις φωτογραφίες των χαμογελαστών πριγκιπισσών, Ευγενίας και Βεατρίκης, που κυριάρχησαν στην κάλυψη του Τύπου»