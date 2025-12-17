Γέννησε η Ευάννα Ζουμπούρογλου: «Είμαστε και οι δύο πολύ καλά – Είναι η πιο όμορφη όλου του κόσμου»

Γονείς έγιναν πριν από λίγες ώρες, η Ευάννα Ζουμπούρογλου και ο Χριστόδουλος Παπαδάκης. Η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο την κόρη της χτες (16/12), με την χαρμόσυνη είδηση να γίνεται γνωστή το πρωί της Τετάρτης (17/12), στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Μάλιστα, η νέα μητέρα βγήκε τηλεφωνικά στο «Buongiorno», όπου μίλησε με πολύ τρυφερά και συγκινητικά λόγια για τον ερχομό του παιδιού της.

«Γεννήσαμε! Είναι τρία κιλά και 130 γραμμάρια. Πήγαν όλα καλά. Είμαστε και οι δύο πολύ καλά. Είναι η πιο όμορφη όλου του κόσμου, εγώ η “κουκουβάγια” θα σας πω. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Είμαι καλά, γέννησα χτες, όλα πήγαν καλά και είμαι καλύτερα σήμερα!», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Χτες είχα την εξάντληση, εντάξει, είναι λογικό. Έχω συγκίνηση και χαρά. Έχω κλάψει πάρα πολύ από χτες. Μοιάζει στον άνδρα μου, αλλά λίγο μπορεί τα μάτια μου να έχει. Δεν σταματάω να την χαζεύω. Δεν υπάρχει η ευτυχία αυτή. Νιώθω ότι δεν ξέρω πώς να σας περιγράψω αυτό που ζω. Εύχομαι όλες οι γυναίκες που θέλουν, με όποιον τρόπο θέλουν, να κρατήσουν το μωράκι τους στην αγκαλίτσα τους, να το καταφέρουν μέσα από την καρδιά μου».