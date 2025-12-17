Λίλι Κόλινς: Σχολίασε τη διαμάχη Μακρόν – Ρώμης για το «Emily in Paris» – «Γίναμε μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου»

Σύνοψη από το

  • Η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», αντέδρασε με χιούμορ στη διαμάχη Μακρόν – Γκουαλτιέρι για τη μετεγκατάσταση της σειράς, λέγοντας ότι «ποτέ δεν περίμενε… ότι θα ήμασταν μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου».
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ορκιστεί ότι θα «αγωνιστεί σκληρά» για να κρατήσει τη σειρά στο Παρίσι, δηλώνοντας πως «το “Emily in Paris in Rome” δεν βγάζει νόημα».
  • Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, απάντησε στον Μακρόν, γράφοντας στο X «Χαλάρωσε, Εμανουέλ Μακρόν. Η Έμιλι στη Ρώμη είναι τέλεια», προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να διοικήσεις την καρδιά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λίλι Κόλινς: Σχολίασε τη διαμάχη Μακρόν – Ρώμης για το «Emily in Paris» – «Γίναμε μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου»
Πηγή: Netflix

Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς, αντέδρασε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του δημάρχου της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, για τη μετεγκατάσταση της σειράς.

Η δημοφιλής ρομαντική σειρά, που επιστρέφει στο Netflix εγκαταλείπει για λίγο το Παρίσι και διαδραματίζεται στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η ανακοίνωση που έγινε πέρυσι, ώθησε τον Εμανουέλ Μακρόν να ορκιστεί ότι θα «αγωνιστεί σκληρά» για να κρατήσει τη σειρά στο Παρίσι. «Θα τους ζητήσουμε να παραμείνουν στο Παρίσι! Το “Emily in Paris in Rome” δεν βγάζει νόημα» είπε τότε.


Εμφανιζόμενη τη Δευτέρα στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Παρίσι, η Λίλι Κόλινς απάντησε με χιούμορ στην παιχνιδιάρικη διαμάχη που ακολούθησε μεταξύ των δύο πολιτικών.

«Ποτέ δεν περίμενα, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια ότι θα ήμασταν μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου» είπε, σύμφωνα με το Variety.


Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ και τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, με τον τελευταίο να προσθέτει: «Η σειρά “Emily in Paris” έχει εμβαθύνει την πολιτιστική συζήτηση μεταξύ της Γαλλίας και του κόσμου – πυροδότησε ακόμη και μια πολύ φιλική αντιπαλότητα με την Ιταλία για το ποια χώρα θα διεκδικούσε την καρδιά της Έμιλι».

«Όταν η Έμιλι πρωτοεμφανίστηκε, ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός. Ήμασταν κολλημένοι στο σπίτι. Ψάχναμε για μια σύνδεση. Ψάχναμε για μια μικρή απόδραση. Και το “Emily in Paris” ήταν ακριβώς το εισιτήριο» είπε ο Τεντ Σαράντος για τη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2020, εν μέσω της καραντίνας λόγω της Covid-19.

Μετά τα σχόλια του Μακρόν, ο Γκουαλτιέρι απάντησε στο X. «Χαλάρωσε, Εμανουέλ Μακρόν. Η Έμιλι στη Ρώμη είναι τέλεια» έγραψε με emoji με υπονοούμενο.

«Και εκτός αυτού, δεν μπορείς να διοικήσεις την καρδιά: ας την αφήσουμε να διαλέξει» πρόσθεσε.


Ενώ τα δύο πρώτα επεισόδια της επερχόμενης σεζόν διαδραματίζονται στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, ο Ντάρεν Σταρ επιβεβαίωσε: «Δεν σημαίνει ότι η Έμιλι δεν θα είναι στο Παρίσι, αλλά θα έχει παρουσία στη Ρώμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που αποφεύγει γαστρεντερολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σε ποιους θα πιστωθούν την Πέμπτη τα χρήματα και τι αυξήσεις θα δοθούν – Δείτε αναλυτικά παραδεί...

ΕΛΕΤΑΕΝ: Πόσα χρήματα θα δοθούν σε δήμους και νοικοκυριά από τις ΑΠΕ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: «Ανοησίες» και «υστερίες» οι ισχυρισμοί της Ευρώπης για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία – «Κάνουν πλύση εγκεφάλου»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις μιλώντας σε διε...
14:03 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα – Τρακτέρ θα «κατέβουν» και στις Βρυξέλλες αύριο

Κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη Γαλλία οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με μπλόκα σε δρόμους και σιδη...
13:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας προκειμένου...
12:06 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μεξικό: Χάος στο Κογκρέσο με βουλευτίνες να «μαλλιοτραβιούνται» – Βίντεο από τη μαζική σύρραξη

Μια συνεδρίαση του Κογκρέσου της Πόλης του Μεξικού κατέληξε σε χάος τη Δευτέρα, όταν γυναίκες ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα