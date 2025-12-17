Λίλι Κόλινς: Σχολίασε τη διαμάχη Μακρόν – Ρώμης για το «Emily in Paris» – «Γίναμε μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου»

Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς, αντέδρασε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του δημάρχου της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, για τη μετεγκατάσταση της σειράς.

Η δημοφιλής ρομαντική σειρά, που επιστρέφει στο Netflix εγκαταλείπει για λίγο το Παρίσι και διαδραματίζεται στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η ανακοίνωση που έγινε πέρυσι, ώθησε τον Εμανουέλ Μακρόν να ορκιστεί ότι θα «αγωνιστεί σκληρά» για να κρατήσει τη σειρά στο Παρίσι. «Θα τους ζητήσουμε να παραμείνουν στο Παρίσι! Το “Emily in Paris in Rome” δεν βγάζει νόημα» είπε τότε.

Emmanuel Macron says he will “fight hard” for “Emily in Paris” to return to Paris: “We will ask them to remain in Paris! ‘Emily in Paris’ in Rome doesn’t make sense.” https://t.co/n9uMJ0ggDo pic.twitter.com/1FBPnaXuHJ — Variety (@Variety) October 9, 2024



Εμφανιζόμενη τη Δευτέρα στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Παρίσι, η Λίλι Κόλινς απάντησε με χιούμορ στην παιχνιδιάρικη διαμάχη που ακολούθησε μεταξύ των δύο πολιτικών.

«Ποτέ δεν περίμενα, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια ότι θα ήμασταν μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου» είπε, σύμφωνα με το Variety.

Emily in Paris star reacts to feud between French president and Rome’s mayor https://t.co/hpJrMz7lO0 pic.twitter.com/jE1wEXlM2V — The Independent (@Independent) December 17, 2025



Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ και τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Τεντ Σαράντος, με τον τελευταίο να προσθέτει: «Η σειρά “Emily in Paris” έχει εμβαθύνει την πολιτιστική συζήτηση μεταξύ της Γαλλίας και του κόσμου – πυροδότησε ακόμη και μια πολύ φιλική αντιπαλότητα με την Ιταλία για το ποια χώρα θα διεκδικούσε την καρδιά της Έμιλι».

«Όταν η Έμιλι πρωτοεμφανίστηκε, ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός. Ήμασταν κολλημένοι στο σπίτι. Ψάχναμε για μια σύνδεση. Ψάχναμε για μια μικρή απόδραση. Και το “Emily in Paris” ήταν ακριβώς το εισιτήριο» είπε ο Τεντ Σαράντος για τη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2020, εν μέσω της καραντίνας λόγω της Covid-19.

Μετά τα σχόλια του Μακρόν, ο Γκουαλτιέρι απάντησε στο X. «Χαλάρωσε, Εμανουέλ Μακρόν. Η Έμιλι στη Ρώμη είναι τέλεια» έγραψε με emoji με υπονοούμενο.

«Και εκτός αυτού, δεν μπορείς να διοικήσεις την καρδιά: ας την αφήσουμε να διαλέξει» πρόσθεσε.

Caro @EmmanuelMacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei 😉https://t.co/n0EgAfMhrl — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 9, 2024



Ενώ τα δύο πρώτα επεισόδια της επερχόμενης σεζόν διαδραματίζονται στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, ο Ντάρεν Σταρ επιβεβαίωσε: «Δεν σημαίνει ότι η Έμιλι δεν θα είναι στο Παρίσι, αλλά θα έχει παρουσία στη Ρώμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ