Ρόδος: Ανήλικος που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε μεθυσμένος στο νοσοκομείο – 2 συλλήψεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοόλ
Photo: FREEPIK

Συνελήφθησαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ημεδαπός υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπεύθυνη σχολικής εκδρομής, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ και έκθεση, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης διαπληκτισμού μεταξύ νεαρών που είχε ως συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό ανήλικου μαθητή, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε κατάσταση μέθης.

Από την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε ότι, ομάδα μαθητών που βρισκόταν σχολική εκδρομή στη Ρόδο μετέβησαν συνοδεία εκπαιδευτικών για διασκέδαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου τουλάχιστον δύο από αυτούς καταναλώσαν αλκοολούχα ποτά.

Για το περιστατικό προήχθησαν και συνελήφθησαν σήμερα πρώτες πρωινές ώρες ο υπεύθυνος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψε την διάθεση αλκοολούχου ποτού στους ανήλικους, καθώς και η υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής εκδρομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

