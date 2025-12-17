Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται τρεις παραστάσεις του ΚΘΒΕ λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων

Δεν θα ανέβουν απόψε, όπως ήταν προγραμματισμένο, τρεις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), λόγω της στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει, για σήμερα το Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΘΒΕ Πάσης Φύσεως Προσωπικού.

Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις που ακυρώνονται είναι «Οι Δελφίνοι ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ» στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, «Η Αγάπη άργησε μια μέρα» στη σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» στη Μονή Λαζαριστών και η παράσταση «Τρέμω» στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Πληροφορίες για τις αλλαγές των εισιτηρίων μπορεί να λάβει το κοινό στο τηλέφωνο 2315200200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ.

