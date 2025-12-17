Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας

Σύνοψη από το

  • Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, ολοκλήρωσε την αγόρευσή της ζητώντας την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής, όπως και στον πρώτο βαθμό.
  • Οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος Αιγυπτίων αλιεργατών. Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος «ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός» και είχε πλήρη γνώση των γεγονότων.
  • Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της, η κ. Στεφανάτου απηύθυνε σαφές μήνυμα υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών, τονίζοντας ότι «η Δημοκρατία… είναι καλύτερη, γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

δίκη Χρυσή Αυγή

Μετά από τέσσερις δικασίμους η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ολοκλήρωσε σήμερα την αγόρευσή της ζητώντας την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, όπως στον πρώτο βαθμό.

Οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος Αιγυπτίων αλιεργατών.

Η εισαγγελική λειτουργός στο σημερινό σκέλος της αγόρευσής της, αναφέρθηκε αναλυτικά στον ρόλο των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποιώντας δηλώσεις και ενέργειες των ίδιων. Παράλληλα απέρριψε όλους του υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Αναφερόμενη στον αρχηγό της οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, σημείωσε ότι «ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός» και ότι «είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής». Όπως ανέφερε, ο ίδιος «διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του», ενώ επεσήμανε πως «τα λεγόμενά του είχαν δύο όψεις, καθώς όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί».

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ακόμη ότι η οργάνωση επιχειρούσε «δια της βίας να υποκαταστήσει το κράτος, με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών», σημειώνοντας ότι ο Μιχαλολιάκος «έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, όπως τον τότε δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη».

Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της, η κ. Στεφανάτου απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι, και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, ότι η Δημοκρατία, που στα νιάτα του του φέρθηκε με επιείκεια, μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη, γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αναζητούμε τα Χριστούγεννα όλο και νωρίτερα; Ποιοι οι ψυχολογικοί και οι συναισθηματικοί λόγοι

Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες-Συστάσεις προς τους γιατρούς

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αύριο η κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή – Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025 από τον ΟΠΕΚΑ και τι πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αίγινα: Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό του νησιού – «Προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης»

Ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες ότι «λόγω βλάβης στον ...
17:32 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Βασάρα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – Η ανάρτηση του Δημήτρη Πλακιά

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξ...
17:26 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μαργαρίτα Θεοδωράκη για Γιώργο Χατζιδάκι: Προσβλητικό το εξώδικο – Ο Μίκης έγραψε «απαγορεύεται το απαγορεύεται»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου φροντίζει σκύλους και γάτες. ̶...
17:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: Ανήλικος που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε μεθυσμένος στο νοσοκομείο – 2 συλλήψεις 

Συνελήφθησαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα