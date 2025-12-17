Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» – «Ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών θα συνεχιστεί»

Παρουσίαση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών» και πως «κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους», όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος τόνισε: «Η δέσμευση μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει».

Ακολούθως το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, που παρουσίασε πώς στήθηκε η επιχείρηση. «Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία ”Ίππαλος”, που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε ο κ. Ντουΐτσης, η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και υλοποιήθηκε η επιχείρηση

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τη FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14- 12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας.

Η μεθοδολογία και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτώνονταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Ντουΐτσης η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακοντεατίας τουλάχιστον.

Τέλος ο κ. Ντουΐτσης ευχαρίστησε θερμά «όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και Αρχές για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ, τη Europol, τον FRONTEX, το MAOC-N αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για την καθοριστική επιχειρησιακή του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που εργάστηκαν με συνέπεια, επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε όλες τις φάσεις της πολύμηνης έρευνας».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος B’, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε επίσης στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωση.

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε επίσης ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος «αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας». Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη 10 φυσικών προσώπων, από τα οποία 9 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία που σχηματίστηκε για – κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται ακόμη ένας Έλληνας, ενώ αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που δραστηριοποιούνταν και συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την ανάλυση των οποίων, καταδείχθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένης και ιεραρχικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, διαρκή και ευρεία δράση».