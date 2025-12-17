Πετράλωνα: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

  • Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 13χρονου, με καταγωγή από το Ιράκ, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.
  • Τα ίχνη του Μοράντ Σαμαράι χάθηκαν τις απογευματινές ώρες της 16ης Δεκεμβρίου 2025. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
  • Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».
Πετράλωνα: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 13χρονου, με καταγωγή από το Ιράκ, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.

Τα ίχνη του Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) (Morad Samarai) χάθηκαν τις απογευματινές ώρες της 16ης Δεκεμβρίου 2025.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

16:11 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

16:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

15:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

15:23 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

