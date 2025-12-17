Βουλή: Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη με αφορμή δικογραφία κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ύστερα από μήνυση σε βάρος της από την δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου για εξύβριση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενάγουσα, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας και διεκδικεί δεδουλευμένα.

Παίρνοντας τον λόγο στη Βουλή, ο Νότης Μηταράκης, από την ΚΟ της ΝΔ, τόνισε πως «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας -πέραν του κόμματος “Πλεύση Ελευθερίας”- και μια ΜΚΟ… Οι μέτοχοι της ΜΚΟ είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας… Εγώ δεν γνωρίζω αυτή την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος το κόμμα “Πλεύση Ελευθερίας” δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Όταν η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει τα οικονομικά της στοιχεία, καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της;».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης, «υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θύμισε την υπόθεση με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ, με την Αυγή, που είχε χρηματοδοτηθεί από μία κυπριακή offshore».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια, είπε αρχικά πως όπως ανακοίνωσα χθες, για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που θα δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία θα κάνω τρεις αγωγές στον κύριο Μητσοτάκη από τις πολλές που του χρεωστάω. Με αυτή την ψευδομήνυση που προέρχεται από τη ΝΔ, ξεκινάμε και μπορείτε να κρατάτε τον λογαριασμό».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η κα Πολύζου συνδέεται με κυβερνητικά στελέχη. Υποστήριξε, δε, ότι υπήρξαν πληρωμές προς την ΙΚΕ της κυρίας Πολύζου, την οποία χαρακτήρισε ως «φάντασμα». Κι ενώ τα χρήματα έχουν καταβληθεί, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «ερευνούμε πώς εισέπραξε αυτά τα χρήματα που αγγίζει σχεδόν τις 40.000 ευρώ σε 5 μήνες. Προφανώς υπήρξε κάποιο σφάλμα στη λειτουργία της διαδικασίας των εκταμιεύσεων… Ενθυλάκωσε μέσω εταιρείας επιλήψιμου καθεστώτος περίπου 40.000 ευρώ για ανύπαρκτες υπηρεσίες και διεκδικεί περίπου ακόμη 20.000 ευρώ».

Όπως σχολίαζαν κύκλοι της ΝΔ: «Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιό της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».