Βουλή: Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη με αφορμή δικογραφία κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Σύνοψη από το

  • Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ύστερα από μήνυση για εξύβριση.
  • Η μηνύτρια δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι «ερευνούμε πώς εισέπραξε αυτά τα χρήματα που ανέρχονται σε 40.000 ευρώ σε 5 μήνες».
  • Κύκλοι της ΝΔ και ο Νότης Μηταράκης έθεσαν ερωτήματα για τη ΜΚΟ στην οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της είναι εταίροι, ζητώντας απαντήσεις για τα οικονομικά στοιχεία και τους χρηματοδότες της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη με αφορμή δικογραφία κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ύστερα από μήνυση σε βάρος της από την δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου για εξύβριση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενάγουσα, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας και διεκδικεί δεδουλευμένα.

Παίρνοντας τον λόγο στη Βουλή, ο Νότης Μηταράκης, από την ΚΟ της ΝΔ, τόνισε πως «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας -πέραν του κόμματος “Πλεύση Ελευθερίας”- και μια ΜΚΟ… Οι μέτοχοι της ΜΚΟ είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας… Εγώ δεν γνωρίζω αυτή την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος το κόμμα “Πλεύση Ελευθερίας” δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Όταν η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει τα οικονομικά της στοιχεία, καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της;».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης, «υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θύμισε την υπόθεση με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ, με την Αυγή, που είχε χρηματοδοτηθεί από μία κυπριακή offshore».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια, είπε αρχικά πως όπως ανακοίνωσα χθες, για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που θα δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία θα κάνω τρεις αγωγές στον κύριο Μητσοτάκη από τις πολλές που του χρεωστάω. Με αυτή την ψευδομήνυση που προέρχεται από τη ΝΔ, ξεκινάμε και μπορείτε να κρατάτε τον λογαριασμό».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η κα Πολύζου συνδέεται με κυβερνητικά στελέχη. Υποστήριξε, δε, ότι υπήρξαν πληρωμές προς την ΙΚΕ της κυρίας Πολύζου, την οποία χαρακτήρισε ως «φάντασμα». Κι ενώ τα χρήματα έχουν καταβληθεί, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «ερευνούμε πώς εισέπραξε αυτά τα χρήματα που αγγίζει σχεδόν τις 40.000 ευρώ σε 5 μήνες. Προφανώς υπήρξε κάποιο σφάλμα στη λειτουργία της διαδικασίας των εκταμιεύσεων… Ενθυλάκωσε μέσω εταιρείας επιλήψιμου καθεστώτος περίπου 40.000 ευρώ για ανύπαρκτες υπηρεσίες και διεκδικεί περίπου ακόμη 20.000 ευρώ».

Όπως σχολίαζαν κύκλοι της ΝΔ: «Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιό της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που αποφεύγει γαστρεντερολόγος για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025: Πότε γίνεται η καταβολή του και σε ποιους

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς – Τι αλλάζει μετά την Πρωτοχρονιά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:30 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κ.Ο. της ΝΔ: Οι αφίξεις των βουλευτών, τα γλυκά και τα «πηγαδάκια»

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτική...
12:19 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρευνα MRB: Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητ...
11:49 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για αγρότες: Ελπίζω πως θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκ...
11:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μυλωνάκης: «Ουδέποτε είχα πληροφόρηση ή ενημέρωσα οποιονδήποτε για επισυνδέσεις της δικογραφίας»

«Όλα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα