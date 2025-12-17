Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 14χρονης μαθήτριας σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Της Άννας Κανδύλη

Όσον αφορά στους γονείς της κατηγορούμενης σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη δήλωσε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Νωρίτερα, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας ασκήθηκε από την εισαγγελία ανηλίκων σε βάρος της 16χρονης.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο της Κυψέλης, γνωστοποιώντας πως προχωρά στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση του περιστατικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».