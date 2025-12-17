Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ

Enikos Newsroom

οικονομία

Τη δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ, προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα πως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, η ρύθμιση που αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έρχεται ως απάντηση στα ζητήματα πληρότητας και εγκυρότητας που έχουν διαπιστωθεί σε μικρά αγροτεμάχια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1% των δηλούμενων αγροτεμαχίων της χώρας, και σε πολλές περιπτώσεις, κινδύνευαν να τεθούν εκτός ενισχύσεων για καθαρά τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός την ύπαρξη έγκυρου και εν ισχύ συμφωνητικού αγρομίσθωσης ή υπεύθυνης δήλωσης από τον μισθωτή και αφετέρου την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους μέσω του ελέγχου monitoring.

13:08 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

