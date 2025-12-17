Μαρκέλλα Γιαννάτου: «Είμαι κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση – Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους, νόμιζα ότι θα πεθάνω»

  • Η Μαρκέλλα Γιαννάτου αποκάλυψε ότι κάνει ψυχανάλυση εδώ και περίπου 14 χρόνια.
  • Η ηθοποιός είχε επισκεφτεί διάφορους πνευμονολόγους και νοσοκομεία, μέχρι που ένας γιατρός στο «Σωτηρία» την παρότρυνε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο.
  • Η καθημερινότητα και τα γραφειοκρατικά την αγχώνουν, ενώ έχει γίνει λιγότερο ανεκτική με τους ανθρώπους που αργούν, χαρακτηρίζοντάς τους «φοβερά εγωιστές».
Η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πριν ανοίξουμε φτερά», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η ηθοποιός μιλώντας στην Όλγα Λαφαζάνη, αναφέρθηκε στο γεγονός πως κάνει περίπου 14 χρόνια ψυχανάλυση και εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να έχει κρίσεις άγχους. Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τα όσα είπε, είχε επισκεφτεί διάφορους πνευμονολόγους και νοσοκομεία, μέχρι που ένας γιατρός στο «Σωτηρία», την παρότρυνε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις μίλησε για τα πράγματα που την αγχώνουν, καθώς και για το γεγονός πώς δεν αντέχει τους ανθρώπους που αργούν.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει χρειαστεί ποτέ να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό, η Μαρκέλλα Γιαννάτου απάντησε: «Ναι, πηγαίνω χρόνια. Είμαι κοντά στα 14 χρόνια σε ψυχανάλυση. Υπήρξε ένα γεγονός. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω».

«Οπότε, αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, διάφορα νοσοκομεία, είχα κάποιες φορές που πήγα σε νοσοκομείο που διανυκτέρευε γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω, κάποιος γιατρός, θυμάμαι ήταν στο “Σωτηρία”, μου είπε να μιλήσω με ένα ψυχίατρο.

Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα! Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με αγχώνουν η καθημερινότητα, τα πρακτικά, όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν, μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον, είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω!», συνέχισε.

