Δημήτρης Ήμελλος: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του, για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του – «Πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις…»

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2024 η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ήμελλου, σκόρπισε τη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Χτες (16/12) συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή, και η αδελφή του, Αγγελική, έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook.

Στο post της, η αδελφή του αείμνηστου ηθοποιού, δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία τους βλέπουμε χαμογελαστούς σε έξοδό τους.

Η Αγγελική Ημέλλου, έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα…

Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη κι ουρανό… για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή…

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδερφέ μου. Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας… Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις…».