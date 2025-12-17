Μαργαρίτα Θεοδωράκη για Γιώργο Χατζιδάκι: Προσβλητικό το εξώδικο – Ο Μίκης έγραψε «απαγορεύεται το απαγορεύεται»

Σύνοψη από το

  • Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι και τον καθηγητή Πάνο Λιαρόπουλο, ο οποίος διοργανώνει παγκόσμια περιοδεία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των δύο μεγάλων συνθετών.
  • Η ίδια χαρακτήρισε προσβλητικό το εξώδικο που έστειλε ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι, με αποτέλεσμα η περιοδεία να πραγματοποιηθεί χωρίς τα τραγούδια του. «Στη διαθήκη του ο πατέρας μου έγραψε ‘απαγορεύεται το απαγορεύεται’», δήλωσε.
  • «Ο Μίκης έλεγε ότι τα τραγούδια ανήκουν στον λαό», υπογράμμισε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον κληρονόμο του Μάνου να κάνουν κάτι από κοινού, αλλά εκείνος αρνήθηκε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου φροντίζει σκύλους και γάτες.

“Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να σέβονται τη ζωή, αυτό είναι το κυριότερο. Όταν βλέπεις στους δρόμους να σέρνονται σκυλιά και γατιά, είναι πολύ απλό να υιοθετήσεις ένα ζώο. Πώς μπορεί κανείς να τα βλέπει να υποφέρουν; Αυτό με ταράζει και προσπαθώ, εκτός από το σπίτι, να βοηθάω και στον δρόμο” σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή “Buongiorno” του Mega.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη είναι υπεύθυνη της ορχήστρας “Μίκης Θεοδωράκης”.

“Τα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα μου έχουν τακτοποιηθεί. Το χρήμα δεν είναι ο σκοπός μου για να είμαστε πλούσιοι. Δεν μου αρέσει αυτό. Τα χρήματα είναι για να ζήσουμε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις τα σ/κ στο εξωτερικό. Αυτά είναι too much. Ούτε τα λούσα ούτε τα αυτοκίνητα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή και ήσυχη”, σημειώνει.

Στη συνέχεια η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κληρονόμο του Μάνου Χατζιδάκι και τον καθηγητή Πάνο Λιαρόπουλο, ο οποίος διοργανώνει παγκόσμια περιοδεία με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των δύο μεγάλων Ελλήνων συνθετών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκι.

“Στη διαθήκη του ο πατέρας μου έγραψε ‘απαγορεύεται το απαγορεύεται’. Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι είναι ακριβώς το αντίθετο, απαγορεύει και αναρωτιέμαι, τώρα που είναι το έτος Χατζιδάκι, θα τρέχει να απαγορεύει σε εκατοντάδες χορωδίες που θα θέλουν να κάνουν αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι; Σε εμάς δεν έκαναν αίτηση (σ.σ.: για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη), εμείς τα βλέπαμε και χαιρόμασταν. Θα είναι αστείο να μην το επιτρέψει”.

“Ζητήσαμε από τον κληρονόμο του Μάνου να κάνουμε κάτι μαζί, αλλά…”

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη θα πραγματοποιηθεί, χωρίς όμως τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

“Είδα την Νατάσα Μποφίλιου και την ευχαρίστησα που πήραν την απόφαση να παίξουν Θεοδωράκη. Ήταν προσβλητικό που (σ.σ.: ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι) έστειλε εξώδικο και έγραφε ότι η ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ ότι τα τραγούδια του Μάνου δεν ταιριάζουν με τα τραγούδια του Μίκη ήταν προσβλητικό για εμάς”.

“Ο πατέρας μου και ο Μάνος Χατζιδάκις έκαναν τη δεκαετία του ’60 μαζί την παράσταση “Μαγική Πόλη”. Ζητήσαμε από τον κληρονόμο του να κάνουμε κάτι από κοινού, αλλά αρνήθηκε”.

“Ο Μίκης έλεγε ότι τα τραγούδια ανήκουν στον λαό. Στον Χατζιδάκι, ακόμα κι όταν ήταν εν ζωή, έπαιρνες άδεια. Ο υιός ακολούθησε τα χνάρια του Μάνου”, συμπλήρωσε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει φοβία με το τηλέφωνο, ενώ δηλώνει χορτασμένη από ταξίδια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αναζητούμε τα Χριστούγεννα όλο και νωρίτερα; Ποιοι οι ψυχολογικοί και οι συναισθηματικοί λόγοι

Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες-Συστάσεις προς τους γιατρούς

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αύριο η κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή – Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025 από τον ΟΠΕΚΑ και τι πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αίγινα: Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό του νησιού – «Προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης»

Ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους πολίτες ότι «λόγω βλάβης στον ...
17:32 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Βασάρα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών – Η ανάρτηση του Δημήτρη Πλακιά

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξ...
17:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: Ανήλικος που βρισκόταν σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε μεθυσμένος στο νοσοκομείο – 2 συλλήψεις 

Συνελήφθησαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και...
16:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε κάτοικο στον Χορτιάτη – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κάτοικος περιοχής του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, που δέχτηκε επίθ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα