Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για το περιστατικό με την κόρη της – «Σκαρφάλωνε και μίλαγε μόνη της…»

Η Χριστίνα Μπόμπα εκτός από μία επιτυχημένη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, είναι και μία ευτυχισμένη μητέρα δύο κοριτσιών. Τον Ιούνιο του 2021, έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα, καρπούς του έρωτά της με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στη διάρκεια του νέου επεισοδίου του podacst της, η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραψε ένα πολύ όμορφο περιστατικό με μία από τις δύο κόρες της, η οποία ενώ σκαρφάλωνε, έδινε η ίδια δύναμη στον εαυτό της.

Συγκεκριμένα, η influencer αποκάλυψε ότι: «Και αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά πολύ. Δηλαδή τώρα, σκαρφάλωνε η μία μου κόρη και μίλαγε μόνη της σε κάτι δύσκολο. Την ακούω να λέει: “Ναι, μπορώ να κάνω δύσκολα πράγματα”».

«Και λέω Θεέ μου, όλο αυτό το μπίρι-μπίρι έχει πιάσει. Τρελό, τρελό αυτό!», σημείωσε η Χριστίνα Μπόμπα.