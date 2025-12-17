Γιάννης Ζουγανέλης: «Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο»

  • Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη.
  • Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξήγησε πως, παρόλο που έχει νιώσει την ανάγκη να την υπερασπιστεί, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δεν επιθυμεί να μπαίνει ο πατέρας της «στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο».
  • Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πρόσθεσε πως έχει σοκαριστεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος στα social media.
Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, κάθισε ο Γιάννης Ζουγανέλης το πρωί της Τετάρτης (17/12). Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή του ρωτήθηκε και για την κόρη του και επιτυχημένη τραγουδίστρια, Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ο ερμηνευτής εξήγησε πως στο παρελθόν έχει νιώσει την ανάγκη να βγει και να υπερασπιστεί το παιδί του, ωστόσο η ίδια δεν θέλει να μπαίνει ο πατέρας της, «στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν έχει νιώσει την ανάγκη να βγει και να υπερασπιστεί την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης εξήγησε πως: «Το έχω κάνει. Αλλά ούτε και η Ελεωνόρα θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο. Αλλά το έχω κάνει πολλές φορές, μην νομίζεις, γιατί με προσεγγίζουν και μου λένε. Γενικότερα, να ξέρεις, ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε και εμείς και ο κόσμος όλος τον τελευταίο καιρό, έχει μέτρο την τοξικότητα και όχι την αλήθεια!».

«Να κάνω μία παρένθεση, έχω σοκαριστεί, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούμε στα social media. Στα οποία βέβαια είναι θεμιτό να είμαστε όλοι για να μπορούμε να επικοινωνούμε…», πρόσθεσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

