Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Δεν εντοπίστηκε βόμβα έξω από το κολλέγιο – Προσήχθη άνδρας για το προειδοποιητικό σημείωμα

Λήξη συναγερμού σήμανε για τις Αρχές έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που έφτασαν άμεσα στο σημείο, δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην είσοδο του κτιρίου είχε εντοπιστεί σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών, προσήγαγαν έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι ο άνθρωπος που άφησε το απειλητικό μήνυμα.

Πρόκειται για 26χρονο αλλοδαπό από τη Βουλγαρία, ο οποίος περίπου στις 20:25 ήρθε σε αντιπαράθεση με τους σεκιούριτι στην είσοδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, επειδή δεν του επέτρεψαν να μπει στο κτίριο για να πάρει ένα σακίδιο με βιβλία, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε ξεχάσει μέσα.

Λίγη ώρα μετά, επέστρεψε στο σημείο και άφησε το σημείωμα, στο οποίο ανέφερε ότι θα εκραγεί βόμβα στις 20:55. Την ώρα εκείνη, στο κολλέγιο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση», στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ο Γιώργος Τσαβδαρίδης.