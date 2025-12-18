Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Δεν εντοπίστηκε βόμβα έξω από το κολλέγιο – Προσήχθη άνδρας για το προειδοποιητικό σημείωμα

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ωστόσο δεν εντοπίστηκε βόμβα έξω από το κολλέγιο μετά από ενδελεχείς έρευνες.
  • Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
  • Η προσαγωγή του συγκεκριμένου ατόμου σχετίζεται με το προειδοποιητικό σημείωμα που είχε βρεθεί στο σημείο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Λήξη συναγερμού σήμανε για τις Αρχές έπειτα από το τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που έφτασαν άμεσα στο σημείο, δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην είσοδο του κτιρίου είχε εντοπιστεί σημείωμα, στο οποίο αναφερόταν ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών, προσήγαγαν έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι ο άνθρωπος που άφησε το απειλητικό μήνυμα.

Πρόκειται για 26χρονο αλλοδαπό από τη Βουλγαρία, ο οποίος περίπου στις 20:25 ήρθε σε αντιπαράθεση με τους σεκιούριτι στην είσοδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, επειδή δεν του επέτρεψαν να μπει στο κτίριο για να πάρει ένα σακίδιο με βιβλία, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε ξεχάσει μέσα.

Λίγη ώρα μετά, επέστρεψε στο σημείο και άφησε το σημείωμα, στο οποίο ανέφερε ότι θα εκραγεί βόμβα στις 20:55. Την ώρα εκείνη, στο κολλέγιο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση», στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ο Γιώργος Τσαβδαρίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
22:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Χωρίς την οικογένειά της δίπλα της απολογήθηκε η 16χρονη – «Της είχε επιτεθεί κάποιος για να την βιάσει, φοβήθηκε και κυκλοφορούσε με μαχαίρι»

Αναβρασμός επικρατεί στο σχολείο της Κυψέλης, στο οποίο η 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι την 14...
22:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

«Αγριεύουν» οι αγρότες: «Δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό» – Ώρα αποφάσεων στη σύσκεψη της Πέμπτης

Με το βλέμμα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών την Πέμπτη στις Σέρρες είναι τόσο η ...
22:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Είναι επικίνδυνος, θα του κάνω ασφαλιστικά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε για τον Νίκο Παππά, και ...
22:11 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ – Παράνομες επιδοτήσεις: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ακόμη τρεις κατηγορούμενοι – Ανάμεσα τους και η σύζυγος του λογιστή

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα