Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου μαζί στη σκηνή – Πότε κάνουν πρεμιέρα;

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου μαζί στη σκηνή – Πότε κάνουν πρεμιέρα;

Δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής σκηνής, ο ανατρεπτικός, εκρηκτικός, μοναδικός performer Τάκης Ζαχαράτος και η λαμπερή, εκρηκτική show woman και ερμηνεύτρια Έλενα Παπαρίζου, σε μια μοναδική και πολλά υποσχόμενη συνάντηση.

The Cabaret Edition είναι ο νέος κύκλος παραστάσεων του ΝΟΧ ο οποίος εγκαινιάζεται με την ολοκαίνουργια καλλιτεχνική παραγωγή “The Velvet Night”.

Ένα ταξίδι στον κόσμο του cabaret, glamorous, θεατρικό, απόλυτα ανατρεπτικό, αισθησιακό με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου! Ένα show διαφορετικό για μοναδικές βελούδινες βραδιές!

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις θρυλικές μιμήσεις του, το καυστικό χιούμορ και την εξαιρετική θεατρική του ταυτότητα, χαρίζει στην παράσταση γενναιόδωρα μέσα από τη καρδιά του χαρά, γέλιο και αισιοδοξία!

Η Έλενα Παπαρίζου με ερμηνείες που καθηλώνουν και επιτυχίες ειδικά διαμορφωμένες για τη βελούδινη ατμόσφαιρα του cabaret, μεταμορφώνεται ως γνήσια diva της νύχτας, χαρίζοντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση και η σκηνοθεσία της παράστασης φέρει τη σφραγίδα του μοναδικού Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δημιουργεί ένα θεατρικό κόσμο μαγείας όπου η μουσική, ο χορός και το cabaret σμίγουν απόλυτα.

Το “The Velvet Night” είναι ένα ανεπανάληπτο show που ανεβάζει τον πήχη της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα, με μια πολυδιάστατη παράσταση, γεμάτη λάμψη και εκπλήξεις. Μέσα σε ένα μαγικό σκηνικό, υψηλής αισθητικής, τραγουδούν, μεταμορφώνονται, χορεύουν και με το άπλετο ταλέντο τους αλλά και την ενέργειά τους, απογειώνουν το θέαμα. Ένα θέαμα υπερπαραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα.

Με 25 χορευτές, 13 μουσικούς σε μουσική επιμέλεια των Γιάννη Δίσκο και Θανάση Χόνδρου, σ΄ ένα μαγικό σκηνικό με την υπογραφή του Γιάννη Μουρίκη, τα video art του Χρήστου Μαγγανά, σε κοστούμια του Γιώργου Σεγρεδάκη, χορογραφίες του Νίκου Κουκάκη και της Χριστίνας Καλιακάτσου, και φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλη.

Η εμπειρία της βραδιάς ολοκληρώνεται με μια premium ταξιδιωτική γαστρονομική πρόταση, καθώς το NOX – The Cabaret Edition παρουσιάζει αποκλειστικά το “Culinary Experience by Beefbar @ NOX.
ο παγκοσμίως αναγνωρισμένο γαστρονομικό brand υπογράφει signature dishes, ειδικά επιλεγμένα για το ύφος του θεάματος και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του venue, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο νυχτερινής εξόδου: Dinner • Show • Experience.

Απόλυτα Crazy! Απόλυτα Sexy! Απόλυτα …“The Velvet Night”! Θέλεις να το ζήσεις!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Καλλιτεχνική διεύθυνση – σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Σενάριο – κείμενα: Τάκης Ζαχαράτος

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Δίσκος – Θανάσης Χόνδρος

Τραγουδιστές: Νίνα Μαζάνη, Αντώνης Βλάχος, Αλέξης Νίκολας, Ελένη Αλεξανδρή

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7/1

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη

Ώρα Έναρξης: 21.00

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:48 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Κρίτα για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ»

Tην Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν στο MEGA το reunion του ...
22:39 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Χρίστος Αντωνιάδης: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται διά να ομιλεί»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης ...
21:48 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μαρίζα Ρίζου: «Θυμάμαι ότι ενώ ο μπαμπάς μου δεν πίνει, ερχόταν οριακά μεθυσμένος στο live από το άγχος του»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids» ήταν η Μαρίζα Ρίζ...
20:45 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Ζουγανέλης: «Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να μπορώ να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο»

Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, κάθισε ο Γιάννης Ζουγανέλης το πρωί της Τε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα